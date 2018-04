vor 23 Min.

Kein Aufstieg der Elche in dieser Saison Lokalsport

Lizenz für die Pro A wird nicht beantragt

Die Elchinger Scanplus-Baskets kämpfen am Sonntag (18 Uhr) in der Brühlhalle gegen Bochum um den Einzug in die Halbfinalserie der Play-offs in der Pro B. Um den Aufstieg geht es dabei aber nicht mehr. Wie der Verein gestern auf seiner Homepage meldete, wird er für die kommende Saison keine Lizenz für die Pro A beantragen.

Dafür werden mehrere Gründe angeführt. Die Brühlhalle ist demnach für höchstens 1400 Besucher zugelassen, die Liga fordert aber eine Genehmigung für 1500 Zuschauer. Auf der Homepage heißt es: „Daran haben auch mehrere intensive Gespräche mit der Liga nichts ändern können.“ Bei vielen anderen Punkten wären Kompromisse wohl möglich gewesen: „Eine Einigung für Übergangslösungen war zum Greifen nah.“ Alternative Standorte in der Region wurden geprüft, aber sie sind rar. Die Ratiopharm-Arena ist zu teuer, in der Kuhberghalle gibt es nicht genug freie Termine. Daneben wurde das angepeilte Mindestbudget für die Pro A nicht vollständig erreicht, wofür die Elche auch den Gemeinderat verantwortlich machen. Dessen Ablehnung eines Umbaus der Brühlhalle erschwere die Gespräche mit Sponsoren. Schließlich sind organisatorisch auch noch ein paar Punkte zu klären.

In der kommenden Saison wird Elchingen also nicht in der Pro A spielen. Mittelfristig bleibt aber die zweite Liga das Ziel, daran soll sportlich, organisatorisch und wirtschaftlich weiter gearbeitet werden. In der Pro A will sich der Verein sogar dauerhaft etablieren. Auf der Homepage heißt es dazu: „Wichtig dabei ist, die dritte Fahrstuhlmannschaft der Region im Basketball zu werden, kann für uns keine erstrebenswerte Zukunftsperspektive sein.“ (pim)

Themen Folgen