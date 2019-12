13:45 Uhr

Kein Platz für Ratiopharm Ulm

Noch weiß niemand, wo das Pokalspiel zwischen Ratiopharm Ulm und Oldenburg über die Bühne gehen wird. Es stellt sich die Frage, wie dieses Malheur entstehen konnte

Von Pit Meier

Das Hallenproblem von Ratiopharm Ulm harrt weiter einer Lösung. Wie berichtet haben die Ulmer im Halbfinale des deutschen Basketball-Pokals am 12. Januar eigentlich Heimrecht gegen Oldenburg – die Ratiopharm-Arena steht an diesem Wochenende aber wegen einer Bau- und Immobilienmesse nicht zur Verfügung. Es stellt sich nun unter anderem natürlich die Frage, wie es überhaupt zu dieser Terminkollision kommen konnte.

Der Arena-Sprecher Richard King übernimmt dafür keine Verantwortung. Die Halle sei natürlich wie üblich für die Basketballer geblockt worden – allerdings am ursprünglich vorgesehenen Termin eine Woche nach dem 12. Januar. Die Basketball-Bundesliga (BBL) habe die Halbfinalpartien dann vorverlegt. Das bestätigt die BBL-Sprecherin Nadine Vongehr im Prinzip und begründet die Maßnahme mit dem Terminplan in der Euroleague. Allerdings sei die Vorverlegung schon vor Beginn des Wettbewerbs und damit bereits vor Monaten beschlossen worden. Das lässt die Vermutung zu, dass es damals durchaus noch Handlungsspielraum in Sachen Arena-Belegung gegeben hätte.

Auch ein später Spielbeginn hilft Ratiopharm Ulm nicht

Jetzt ist es dafür viel zu spät. Richard King schließt jedenfalls aus, dass am 12. Januar in der Ratiopharm-Arena Basketball gespielt wird. Die Messe dauert an diesem Sonntag bis 18 Uhr, selbst bei einem späten Spielbeginn wäre die Zeit für einen Umbau in der Halle damit viel zu knapp. Das Ulmer Management wird vermutlich versuchen, mit dem Messe-Veranstalter zu reden, die wahrscheinlichere Option ist aber ein Umzug in eine Halle eines benachbarten Vereins. Etwa in die Arena Hohenlohe der Crailsheimer Merlins oder sogar in den Audi-Dome des FC Bayern München. Tübingen scheidet aus, denn die Tigers bestreiten am 12. Januar selbst ein Heimspiel in der Pro A. Schlimmstenfalls droht ein Wechsel des Heimrechts nach Oldenburg, die große Ewe-Arena wäre an diesem Tag jedenfalls frei. Zu allem Überfluss drängt auch noch ein bisschen die Zeit. Bis Ende der Woche wünscht sich die BBL ein Ergebnis der Ulmer Bemühungen.

Sportlich wäre es jammerschade, wenn die Ulmer auf das Heimrecht verzichten müssten. Die Chance auf den erst zweiten Titel in der Vereinsgeschichte und den ersten nach mehr als 20 Jahren war schon lange nicht mehr so groß. Der nationale Überflieger Bayern München hat sich bereits im Pokal-Achtelfinale gegen Bonn verabschiedet, neben Ulm sind jetzt noch Berlin, Bamberg und Oldenburg im Wettbewerb – allesamt deutsche Schwergewichte, aber allesamt an einem guten Tag in einem einzigen Spiel schlagbar. Gegen Oldenburg und Bamberg haben die Ulmer in dieser Saison in der Bundesliga ja schon gewonnen.

Entsprechend angefressen reagierte Jaka Lakovic auf den drohenden Verlust des Heimrechts im Halbfinale. Der Ulmer Trainer sagte mühsam beherrscht: „Das ist eine seltsame Situation. Ich habe Mühe, so etwas zu verstehen.“ Am frühen Dienstagmorgen ist Lakovic mit seiner Mannschaft zum letzten und sportlich bedeutungslosen Spiel im Eurocup bei Maccabi Rishon Lezion geflogen. Am Mittwoch ab 18.30 Uhr ermitteln der israelische Vertreter und der Bundesligist nur noch den besseren von zwei sicheren Ausscheidern in der Vorrunden-Gruppe A. Für die Ulmer geht es also lediglich darum, die bisher eher klägliche Bilanz von nur einem Sieg in neun internationalen Spielen ein bisschen aufzuhübschen. Zudem stellt Lakovic fest: „Ein Spiel ist das beste Training.“ Unter Druck setzt er seine Jungs nicht mehr, vermutlich werden auch die zuletzt wenig berücksichtigten Profis mehr Einsatzzeiten bekommen. Also Spieler wie Max Ugrai oder Patrick Heckmann, der im bisherigen Saisonverlauf weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Spieler von Ratiopharm Ulm bekommen kaum Schlaf

In erster Linie geht es aber darum, die lange Reise unbeschadet zu überstehen und möglichst viele Körner zu sparen. Schlaf werden die Spieler nämlich vor allem in der Nacht auf Donnerstag kaum bekommen. Um sechs Uhr morgens startet in Tel Aviv der Flieger nach Deutschland, drei Stunden vorher müssen die Passagiere am Flughafen sein und eine Stunde sitzen die Ulmer vorher noch im Bus. Insgesamt keine optimale Vorbereitung auf das Heimspiel in der Bundesliga gegen den Mitteldeutschen BC am Samstag um 18 Uhr.

Ausruhen können sich die Spieler anschließend ein bisschen. Vom Mittag des Heiligen Abends bis zum frühen Nachmittag des zweiten Feiertags hat Lakovic kein Training angesetzt.

