Kein Zugriff für Burlafingen

22.05.2018

Beim sportlichen Offenbarungseid gegen das Schlusslicht wird deutlich, warum die Mannschaft die Schießbude der Liga ist

Von Michael Schuster

Statt mit nur einem mageren Punkt ein Stück weit Klarheit im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga zu schaffen, erlebte der FC Burlafingen gestern im Wiederholungsspiel gegen den FC Neenstetten eine Demütigung der Extraklasse. Die 1:7-Klatsche gegen das Schlusslicht kam einem sportlichen Offenbarungseid gleich.

Trainer Josip Nikolic rang nach dem Schlusspfiff um Worte: „Wenn wir so spielen, haben wir die Bezirksliga nicht verdient.“ Seine Schützlinge verpennten den Auftakt komplett. Bereits nach zwei Zeigerumdrehungen zappelte der Ball im Netz. Dennis Kretschmann hatte seinen Gegenspieler Florian Dörner wie einen Schuljungen aussehen lassen und Semih Ses staubte nach dem folgenden Gestochere im Strafraum zur Gästeführung ab. Danach bekam Burlafingen die Partie kurzzeitig in den Griff und kam seinerseits durch Tobias Maier (9.) und Christoph Blaschke (10.) zu zwei Chancen. Dann allerdings reklamierte die FCB-Hintermannschaft bei einem Angriff gleich zwei Mal zu Unrecht Abseits, anstatt sich auf die Arbeit gegen den Ball zu konzentrieren. Neenstetten bedankte sich in Person von Marcel Steck und baute seine Führung aus (19.). Nur drei Minuten später setzte sich Marcel Steck erneut viel zu leicht gegen die Abwehr der Gastgeber durch. Simon Wörz konnte seinen Querpass mühelos zum 0:3 verwerten.

Auch danach war die Hintermannschaft der Gastgeber allenfalls auf dem Papier vorhanden. Simon Wörz hatte bei seinem Pfostentreffer in der 29. Minute sogar das 0:4 auf dem Fuß.

Nach dem Seitenwechsel begann Burlafingen zunächst etwas konzentrierter. Mehr als ein Treffer ans Außennetz von Daniel Krumm (49.) und ein Schuss von Julian Schleich (60.) sprangen bei diesen Offensivbemühungen aber nicht heraus. Nach dieser kurzen Druckphase verdeutlichte Burlafingen, warum die Mannschaft nach dem SV Asselfingen die Schießbude der Liga ist. Der FCB verweigerte förmlich jede Präsenz in den Zweikämpfen und machte dem Tabellenschlusslicht das Schützenfest leicht. Dennis Kretschmann (70., 87.), Ses (73.) und Sener Berber (79.) machten die Klatsche perfekt.

Burlafingens Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 wurde von Tobias Maier erzielt, nachdem er von Özkan Seydioglu beim Abwehrversuch unglücklich angeschossen wurde (74.).

