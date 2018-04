26.04.2018

Keine Gnade für die Wade Lokalsport

Ulmerinnen schlagen sich achtbar bei ihrem ersten Wettkampfauftritt

Beim Saisonauftakt in Neckarsulm hat sich die Triathlon Damenmannschaft des SSV Ulm 1846 dem ersten und auch einem der anspruchsvollsten Wettkämpfe der Baden-Württemberg Liga gestellt – mit passablem Ergebnis.

Nach 700 Metern Schwimmen im Aquatoll ging es auf vier Runden für 20 Kilometer in die Weinberge und danach nicht weniger bergig auf den 5 Kilometer langen Laufrundkurs. Bereits vor dem Wettkampf war die Nervosität deutlich spürbar. Für das gesamte Team mit Fanny Meyer, Katharina Barth, Mona Fakler und Sophia Liewald war es der erste Ligawettkampf überhaupt. Mit dem sportlichen Leiter Heiko Stalzer hatten die jungen Frauen allerdings einen sehr erfahrenen Triathleten als Betreuer dabei. So wurden vor dem Start die letzten Tipps ausgetauscht und die Mädels waren heiß auf den Wettkampf. Heiß sollte es auch werden – bei Temperaturen um die 30 Grad wurde das Rennen zur Hitzeschlacht. Frei nach dem Motto „keine Gnade für die Wade“ gaben die Mädels alles und wurden dabei von ihren Fans lautstark unterstützt. Am Ende wurde es der 14. Rang von 17 Ligamannschaften. Für den allerersten Start der Ulmerinnen wirklich passabel. In drei Wochen geht es wieder weiter: Dann gilt es in Forst, sich gegenseitig zu unterstützen, denn dort müssen zumindest drei der vier Starter zusammen ins Ziel kommen. (zg)

Themen Folgen