Kellerkinder mögen keine Quotienten

Verband sieht trotzdem keine Alternative zu einem Saisonabbruch

Die Saison wird wegen der Corona-Pandemie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den meisten Ligen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) abgebrochen, die Auf- und Absteiger werden dann nach der Quotientenregel ermittelt. Darauf hat sich der BFV-Vorstand bei seiner Videokonferenz am Mittwoch ohne Gegenstimme verständigt. Ein formeller Beschluss wurde aber noch nicht gefasst.

Das (rechtliche) Problem an der Sache: Theoretisch könnten vor dem offiziellen Saisonende am 30. Juni vielleicht noch einzelne Spiele angesetzt werden, die Quotienten und damit die Tabellen würden sich dadurch ändern. In den vergangenen Wochen sind mehrere offene Briefe und einzelne Anträge von Vereinen eingegangen, die zum überwiegenden Teil im Abstiegskampf stecken. Sie fordern entweder eine Abschaffung der Quotientenregel, die Austragung einzelner Spiele oder eine Verschiebung des Saisonendes. Vorgeschlagen wurde auch, nur Aufsteiger, aber keine Absteiger zu ermitteln. So wurde vor einem Jahr in Württemberg verfahren.

Eine Arbeitsgruppe im BFV wird sich in den kommenden Tagen noch einmal mit diesem Thema beschäftigen. Vize-Präsident Robert Schraudner weiß schon jetzt: „Jede Lösung wird am Ende Härtefälle hervorbringen.“ (bfv/pim)