23.04.2019

Kettershausen verdirbt dem FV Senden die Party

Der Abstiegskandidat verdient sich den Punkt gegen einen Gegner, der noch auf die Relegation hofft

„Das war eine verpasste Chance“, sagte Trainer Sebastiano Pirello vom FV Senden nach dem 1:1 seiner Mannschaft gegen den abstiegsbedrohten TSV Kettershausen: „Mit einem Sieg hätten wir Boden gutmachen und noch einmal richtig in den Kampf um den Relegationsplatz eingreifen können.“ Denn alle Konkurrenten um den begehrten zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A Iller hatten gepatzt, sodass der FV Senden zum großen Gewinner dieses Spieltages hätte werden können. Doch der mit allen Mitteln erkämpfte Punkt war für Kettershausen am Ende nicht unverdient. Ihr Spielertrainer Johnny Schewetzky strahlte: „Ich bin mit dem Ergebnis natürlich hochzufrieden.“

Während des ersten Durchgangs waren die Hausherren das überlegene Team und kamen demzufolge auch zur ersten großen Möglichkeit, durch den in der ersten Hälfte sehr agilen Florian Peruzzi (5.). Ihm gelang auch in der 12. Minute nach einem schönen Doppelpass mit einem trockenen Schuss in den Torwinkel die Führung für seine Mannschaft. Danach verflachte die Partie und bot auf beiden Seiten viel Leerlauf. Nach einer halben Stunde setzte Dennis Mgbechi zu einem tollen Solo an und scheiterte mit seinem Abschluss an TSV-Keeper Stefan Glaser (30.). „In der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel bereits entscheiden müssen. In dieser Phase hatten wir die entsprechenden Möglichkeiten dazu“, klagte Pirello.

Nach dem Seitenwechsel trat Peruzzi zum letzten Mal erwähnenswert in Aktion, als er mit einem Freistoß an Glaser scheiterte und Daniel Krumms Nachschuss von einem Kettershausener Abwehrbein geklärt wurde (52.). In der 61. Minute bekam Sendens Torhüter Marco Kleinschmidt das erste Mal einen Ball auf sein Gehäuse, der für ihn tragischerweise auch gleich zum Ausgleich einschlug. Absender war Ingo Huber mit einem direkt getretenen Freistoß.

Danach verteidigten die Gäste das Unentschieden mit allem, was ihnen zur Verfügung stand. Die Hausherren waren zwar bemüht, fanden aber in der verbliebenen Zeit überhaupt kein Mittel, das Kettershausener Abwehrbollwerk zu knacken. Letztlich war sogar der absolute Wille zum Sieg aufseiten des FV Senden nicht wirklich spürbar und von den sogenannten Leistungsträgern gingen nicht die nötigen Impulse aus. Aufgrund der kämpferischen Leistung und der Einstellung hatten sich die Gäste den Punkt dann auch redlich verdient. (wgo)

