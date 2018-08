vor 46 Min.

Knapper Sieg in Gilching Lokalsport

FVI II hat spätes Remis gut verkraftet

Im Fußball gleicht sich alles wieder aus – diese Weisheit hat sich für den FV Illertissen II schnell bewahrheitet. Am Wochenende mussten die Illertaler in letzter Minute beim SC Oberweikertshofen den späten Ausgleich verkraften. Dafür gewann die Regionalligareserve dann am Dienstagabend durch ein Tor in der Nachspielzeit beim TSV Gilching-Argelsried mit 1:0.

Anfangs war der FVI in Gilching etwas präsenter, die Gastgeber hatten dafür mehr Ballbesitz. TSV-Stürmerstar Ramon Adofo kam nach einer knappen halben Stunde zu einer Riesenmöglichkeit, fand jedoch in FVI-Keeper Tizian Fendt seinen Meister. Dessen Vorderleute konnten ihrerseits die Fehler Gilchings nicht ausnutzen und ihre Kontermöglichkeiten nicht zu Ende spielen. So zum Beispiel Adrian Schock, der einen kapitalen Bock in der Abwehr der Hausherren nicht zu nutzen wusste (35.).

Erst nach dem Seitenwechsel war Illertissen, trotz zunehmender Dunkelheit besser im Bilde. Kurios: durch einen Fehler bei Bauarbeiten verweigerte das Flutlicht im Gilchinger Stadion seinen Dienst. „Das war schon sehr grenzwertig“, urteilte Illertissens Co-Trainer Timo Räpple hinterher. Seine Mannschaft kam trotzdem zu mehreren guten Möglichkeiten. In der Nachspielzeit landete schließlich ein Schuss von Yannick Glessing erst an der Unterkante des Gilchinger Querbalkens, beim Nachschuss hatte Raphael Allgaier dann keine Mühe mehr, den Ball zum 0:1 über die Linie zu drücken (90.+1).

Am Samstag (14 Uhr) bekommt es der FV Illertissen II mit dem überraschend starken Aufsteiger VfR Neuburg zu tun.

FV Illertissen II: Fendt – Peter, Fischäß, Sadrijaj, Vihl – Glessing, Lorenz, Walter (43. Hafner), Glade (77. Schuster) – Schock (85. Braun), R. Allgaier. (jürs)

