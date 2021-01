vor 2 Min.

Kreativ am Ball

Der württembergische Verband ruft junge Fußballer auf, ihr Können zu beweisen

Der Württembergische Fußballverband (WFV) sucht im Fußball-Bezirk Donau/Iller die besten Ideen für Trainingseinheiten zuhause. Neben dem gesellschaftlichen Leben steht auch das Vereinsleben derzeit still. Für die großen und kleinen Fußballer heißt das: Kein Training und kein Miteinander. Der WFV schreibt: „Da sind Ideen gefragt, damit Ihr nach dem Lockdown gleich wieder durchstarten könnt und in der trainingsfreien Zeit aus dem Sixpack kein Onepack wird.“ Um den Sportlern das Training daheim schmackhaft zu machen, hat der Verband für die Nachwuchsfußballer und deren Vereine die Initiative „Bleib am Ball“ ausgerufen.

Junge Fußballer sollen dabei in einem Video ihre Kreativität und Ideen beweisen, die sie daheim am Ball haben. Das kann das Absolvieren eines Dribbelparcours sein, eine Jongliereinlage, ein Zielschießen oder auch Fußballtennis. Wichtig dabei ist, dass sie den Namen ihres Teams angeben (beispielsweise D-Jugend TSV Neu-Ulm). Außerdem muss unbedingt das Vereinslogo im Video zu sehen sein. Pro Clip bekommt der Verein einen Punkt. Der Klub mit den meisten Zählern gewinnt ein WFV-Training. (vowi)

Das etwa 30-sekündige Video muss bis zum 31. Januar um 20 Uhr per Whatsapp an die Nummer 0152/25716941 oder per Mail an jugendfussball.donau-iller@gmail.com gesandt werden.

Themen folgen