Der SV Oberroth ist bereit für das Gipfeltreffen mit dem FV Senden

Plus Nach dem 7:3 gegen Türkspor Neu-Ulm wartet der Tabellenführer FV Senden

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem SV Oberroth und dem bisherigen Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm II endete mit einem spektakulären 7:3-Sieg für die Heimelf. Damit haben die Türken die Tabellenführung an den FV Senden verloren und es ist alles angerichtet für das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag: FV Senden gegen den unmittelbaren Verfolger SV Oberroth.