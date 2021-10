Bundesliga: Ulmer Turnerinnen machen ersten Schritt Richtung Finale

In der 1. und 2. Bundesliga starten die Sportlerinnen des SSV Ulm 1846 jeweils als Vierte gut in die Saison. Ziel ist die Quali für die Endrunde im Dezember in Neu-Ulm.

Rundum zufrieden ist das Trainergespann Gabor Szücs und Daniela Nicolai mit dem Auftakt ihrer zwei Mannschaften vom Kunstturnleistungszentrum des SSV Ulm 1846. „Sicherlich lief nicht alles rund, aber nach einjähriger Wettkampfpause sind die zwei vierten Plätze in der 1. und 2. Bundesliga als Erfolg zu werten“, sagte Szücs.

Zumal die erste Mannschaft ohne Janine Berger an den Start ging, für Annika Göttler war es der erste Wettkampf nach einem Achillessehnenriss. Tisha Vollemann aus den Niederlanden zeigte nur am Balken ein kleine Schwäche, war sonst souverän und holte sich mit 50,15 den dritten Platz in der Wertung der Topscorer.

Serienmeister MTV Stuttgart gewinnt auch ohne seine Top-Stars

Natalie Wolfgang war bis zum letzten Gerät sehr gut unterwegs, dann turnte sie am Stufenbarren die Übung nicht sauber zu Ende. Mit 45,40 Punkten überbot sie trotzdem bereits die notwendige Qualifikationsmarke zur Teilnahme an den nächsten deutschen Meisterschaften. Auf die Rückkehr von Annika Göttler waren schließlich alle gespannt. Schließlich hatte sie sich die schwere Verletzung im letzten Wettkampf an selber Wirkungsstätte in Mannheim zugezogen. Mit ihrer Leistung war sie zufrieden, auch wenn es am Barren nicht nach Plan geklappt hat. Jannika Greber zeigte an den drei Geräten, an denen sie an den Start ging, keine Schwächen. Auch Annika Drechsler, die nach längerer Abwesenheit wieder ins Bundesligateam rückte, war am Boden und Sprung solide.

Mit 184,85 Punkten landeten die Ulmerinnen auf dem vierten Platz. Dieser würde am Ende zur Teilnahme am Finale der Deutschen Turn-Liga Anfang Dezember in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena berechtigen. Dazu müssen aber die zwei nächsten Wettkampftage Ende Oktober in Dresden und im November in Waging am See ähnlich gut laufen. Serienmeister MTV Stuttgart war auch ohne Elisabeth Seitz, Kim Bui und Emelie Petz nicht zu schlagen und siegte mit 200,65 Punkten.

Auch die zweite Mannschaft des SSV Ulm 1846 auf Platz vier

Bei der zweiten Mannschaft des SSV Ulm 1846 lief es ähnlich gut, der vierte Platz ist noch höher einzuordnen. Da die niederländische Gastturnerin Axelle Klinckaert kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt hatte, ging die Riege nur mit vier Turnerinnen an den Start.

Den Aufsteiger unterstützte Elisa Gräßler. Sie war mit 44,70 Punkten klar die Stärkste an diesem Tag im Ulmer Team. Gräßler ärgerte sich allerdings darüber, dass nur 0,3 Punkte zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft fehlten. Durchweg solide war der Auftritt von Selma Treß: 41,95 Punkte waren der Lohn dafür. Evelyn Reisig startete gut am Barren, hatte Probleme am Balken, war am Boden aber wieder richtig stark und steuerte 40,55 Punkte bei. Timea Flaig zitterte nach einer guten Barren-Darbietung am Boden, war beim Sprung aber wieder solide. Das reichte für 40,30 Punkte. Daraus ergaben sich 167,50 Zähler. Den Sieg holte sich Lüneburg-Buchholz mit 179,30 Punkten. (beko)