Kunstturnen

vor 16 Min.

SSV Ulm 1846 freut sich auf das Finale der Deutschen Turn-Liga in Neu-Ulm

Annika Göttler und die Kunstturnerinnen des SSV Ulm 1846 kämpfen am Samstag in der heimischen Ratiopharm-Arena um die deutsche Meisterschaft.

Plus Die Deutsche Turnliga kürt am Samstag in Neu-Ulm ihre neuen Meisterinnen und Meister. Auch die Kunstturnerinnen des SSV Ulm 1846 mischen mit.

Von Stefan Kümmritz

Das große Finale der Deutschen Turnliga (DTL) steigt am Samstag erstmals in der Ratiopharm-Arena. Bei den Männern wie bei den Frauen kämpfen in Neu-Ulm die besten Teams um die deutsche Meisterschaft. Besonders erfreulich aus lokaler Sicht ist, dass bei den Frauen mit dem SSV Ulm 1846 auch eine einheimische Mannschaft mitmischt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

