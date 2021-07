Kunstturnen

Turner des TSV Pfuhl hoffen auf Liga-Auftakt Ende September

Plus Die Finals der Deutschen Turn-Liga sollen Ende der Saison in Neu-Ulm stattfinden. Zunächst einmal hoffen die Pfuhler Turner aber, dass es überhaupt losgeht.

Von Stefan Kümmritz

Für die Turner des TSV Pfuhl steht der Terminplan in der 2. Bundesliga Süd. Wenn die Corona-Pandemie der Mannschaft von Trainer Rolandas Zaksauskas und den Konkurrenten keinen Strich durch die Rechnung macht, startet die Liga am 25. September in die neue Saison. Wie das Auftaktprogramm aussieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

