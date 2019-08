vor 54 Min.

Landesligisten zeigen im WFV-Pokal keine Blöße

Der TSV Buch und Türkspor Neu-Ulm ziehen im Verbandspokal eine Runde weiter, der TSV Blaustein II scheidet aus.

Die Landesligisten des Fußball-Bezirks Donau/Iller haben in der ersten Runde des württembergischen Verbandspokal nichts anbrennen lassen, alle drei haben sich das Startrecht in er nächsten Runde gesichert. Der TSV Neu-Ulm hatte sich bereits am Mittwoch gegen Oberligist Dorfmerkingen durchgesetzt. Der TSV Blaustein II ist raus aus dem Wettbewerb.

Für den TSV Buch hat sich die weite Fahrt auf die Zollernalb gelohnt. Beim FC Stetten/Salmendingen kam er zu einem ungefährdeten 5:1-Sieg. Die Gastgeber gingen mit ihrer einzigen Möglichkeit mit 1:0 in Führung (7.). Einen weiteren Schock mussten die TSV-Kicker verdauen, als Markus Wanner früh unter die Dusche musste. Der Unparteiische sah in einer Abwehraktion eine Notbremse (32.). Manuel Schrapp (39.) sowie Heimkehrer Markus Bolkart (45.+2) wandten noch vor der Pause das Blatt. Der A-Kreisligist war in den zweiten 45 Minuten chancenlos. Buch beherrschte Ball und Gegner trotz Unterzahl klar. Timo Leitner verwandelte einen Foulelfer zum 3:1 (54.). Wiederum Leitner (67.) sowie erneut Bolkart (90.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. In der nächsten Runde muss Buch zum Klassengleichen SV Kehlen in die Bodenseeregion.

TSV Buch ist im WFV-Pokal eine Runde weiter

Keine Blöße gab sich Landesligaaufsteiger Türkspor Neu-Ulm in der schwäbischen Landeshauptstadt. In Stuttgarts Norden besiegte er den TV Zazenhausen klar mit 4:0. Der Kreisliga A Vertreter konnte sich etwas mehr als eine Halbzeit lang seiner Haut erwehren, als Burak Tastan dann das erlösende 1:0 gelang (50.), war es um die Hausherren geschehen. Alper Bagceci (69.) sowie Ilir Tupella (71.) erhöhten, ehe wiederum Tatstan zum 4:0 erfolgreich war (84.).

Trotz prominenter Aufstellung hatte der TSV Blaustein II gegen den SV Mietingen das Nachsehen. Bei der 1:3-Heimniederlage standen überwiegend Akteure des letztjährigen Landesligakaders auf dem Platz im Blausteiner Lixpark. Mietingen legte durch einen Doppelschlag von Robin Ertel vor (33./FE., 36). Markus Erthle gelang noch der 1:2-Anschlusstreffer (64.), Andreas Bösch machte zwanzig Minuten später mit seinem 3:1 alle Blausteiner Hoffnungen zu Nichte. (jürs)

