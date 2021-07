Landkreis Neu-Ulm

vor 46 Min.

Mit Gutschein zum Sport: Kommen Kinder zurück in die Vereine?

Plus Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verspricht Grundschülern Gutscheine für die Mitgliedschaft in Sportvereinen. Was Funktionäre aus der Region von dieser Idee halten.

Von Stephan Schöttl

Die Sorgen in den Sportvereinen sind groß. Landauf, landab. Die Zahl der Mitglieder ist im vergangenen Jahr in Bayern um über 91.000 gesunken. Einen deutlichen Rückgang gab es laut Statistischem Landesamt vor allem bei Kindern unter 14 Jahren. Die Erklärung erscheint einfach: Monatelang durften die Mädchen und Buben in der Corona-Krise nicht trainieren. Die Konsequenz war oft, dass sie aus Sportvereinen abgemeldet wurden. Auch aus finanziellen Gründen. „Gerade bei den Vereinen in den Städten schrillen die Alarmglocken. bei uns auf dem Land schaut’s da noch ein bisschen besser aus“, sagt Jürgen Funke, stellvertretender Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend (BSJ).

