Zehnkampf: Der Ulmer Tim Nowak wird in Wesel deutscher Meister

Plus Die Ulmer Mehrkampf-Asse sind bei der deutschen Meisterschaft erfolgreich. In Wesel holen sie zwei Titel und einen württembergischen Rekord.

Mit zwei deutschen Meistertiteln und einem württembergischen Rekord kehrten Ulms Mehrkampf-Asse von den deutschen Meisterschaften aus Wesel zurück. Tim Nowak riss mit einem starken 1500-Meter-Lauf in 4:22,47 Minuten in der letzten Disziplin des Zehnkampfes das Ruder herum und sicherte sich den Titel mit 7931 Punkten.