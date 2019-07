13:36 Uhr

Macht ein Spieler von Ratiopharm Ulm den Abflug in die NBA?

David Krämer sieht sich selbst bei den Phoenix Suns. Aber es bleiben Zweifel

Von Pit Meier

Als David Krämer irgendwann in der vergangenen Saison in einem Interview sagte, dass sein Ziel die amerikanische Profiliga NBA ist, da kam das ziemlich nassforsch rüber. Die Aussage kam schließlich von einem 22-jährigen Jungprofi, der in der abgelaufenen Saison beim Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm pro Spiel im Schnitt knapp 13 Minuten auf dem Feld stand. Aber Krämer arbeitet weiter an seinem Traum und jetzt scheint er der Realisierung ein Stück näher gekommen zu sein. Auf seinem Instagram-Account hat der einmalige Nationalspieler ein Foto veröffentlicht, das ihn bei der Unterzeichnung eines Schriftstücks zeigt. Dazu schreibt Krämer: „Ein Traum wird wahr. Ich bin glücklich, Teil der Suns-Organisation zu sein.“ Die Suns, das sind die Phoenix Suns. Eine eher schlechte NBA-Mannschaft. Aber immerhin.

Im Netz gab es daraufhin ziemlichen Wirbel. Sport1 schrieb auf seiner Homepage vom siebten Deutschen in der NBA und hob Krämer damit auf eine Stufe mit Spielern wie Dennis Schröder und Daniel Theis. Auch bei Wikipedia werden die Phoenix Suns bereits als neuer Arbeitgeber von Krämer genannt. Aber ganz so weit ist es vermutlich noch nicht. Es gibt in den USA und dort vor allem bei den NBA-Vereinen Vertrags-Variationen, die sich in Europa nur wenigen Menschen erschließen.

Ein anderer Spieler von Ratiopharm Ulm hat in Boston unterschrieben

Spieler werden in der untergeordneten G-League eingesetzt oder Arbeitspapiere beinhalten so etwas wie eine mehrmonatige Probezeit. Irgend etwas in der Art hat dieser Tage mit Javonte Green auch ein anderer Ulmer bei den Boston Celtics unterschrieben. Im Fall von Krämer handelt es sich möglicherweise um eine Art von Casting: Der Jungprofi ist jetzt in der Endauswahl für einen Platz im NBA-Kader. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Suns die Verpflichtung bisher nicht gemeldet haben. Aber zumindest vorläufig wird Krämer von Phoenix bezahlt. Das ist mehr, als ihm die Fachwelt zugetraut hatte, als er in der vergangenen Saison dieses Interview gegeben hat.

