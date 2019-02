Marvin Matip will dem FV Illertissen das Leben schwer machen

vor 18 Min.

Der Auftakt des FV Illertissen in der Restrunde der Regionalliga wird schwer, zumal sich der Gegner eine prominente Verstärkung geholt hat.

Von Hermann Schiller

Das neue Jahr in der bayerischen Fußball-Regionalliga beginnt für den FV Illertissen gleich mit einem richtungsweisenden Spiel. Am Samstag (14 Uhr) geht es bei der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Denn beide Vereine sind in Sachen Klassenerhalt noch nicht auf der sicheren Seite. Ingolstadt liegt mit 28 Punkten auf Platz neun der Tabelle, Illertissen mit 26 Zählern auf Rang zwölf.

Mit einem Sieg könnten die Schützlinge von Marco Küntzel den Gegner also überholen und der Trainer stellt klar: „Natürlich fahren wir dorthin, um zu punkten.“ Gleichzeitig warnt Küntzel: „Ingolstadt ist eine Mannschaft, die unter Profibedingungen arbeitet und gespickt ist mit jungen Spielern, die den Sprung nach oben schaffen wollen. Zudem werden die alles daran setzen, die 0:3-Niederlage vom vergangenen Wochenende beim Nachholspiel in München gutzumachen.“ Das Hinspiel im August gewannen die Illertaler knapp mit 3:2. Damals trafen zweimal Philipp Strobel und einmal Moritz Nebel.

FV Illertissen startet in die Restrunde der Regionalliga Bayern

Mit den Vorbereitungsspielen gegen allerdings vorwiegend unterklassige Gegner war Küntzel einigermaßen zufrieden. Vor allem die Abwehr habe kaum etwas zugelassen. In der Offensive sieht er allerdings noch Luft nach oben: „Oft fehlt der Killerinstinkt.“ Sorgen für das Spiel in Ingolstadt macht er sich noch um Vizekapitän Moritz Nebel, den eine Grippe erwischt hat. Oktay Leyla (Muskelverletzung), Philipp Strobel (Aufbautraining) und Maurizio Scioscia (Meniskus) werden auf alle Fälle fehlen.

Beim FC Ingolstadt hat man sich für die zweite Mannschaft Verstärkung aus den eigenen Reihen geholt. Marvin Matip, langjähriger Kapitän der ersten Mannschaft und älterer Bruder des Liverpool-Profis Joel Marip (davor viele Jahre beim Bundesligaklub Schalke 04), gehört ab sofort zum Regionalligakader. Ingolstadt hat kein einziges seiner fünf Vorbereitungsspiele verloren und selbst 15 Treffer erzielt.

