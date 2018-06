vor 37 Min.

Medaillen und die Qualifikation für SSV-Athleten Lokalsport

Antonia Kinzel vom SSV Ulm holte sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Tübingen zwei Mal Silber.

Nachwuchssportler des SSV Ulm überzeugen bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Tübingen.

Beachtlich hat sich das Ulmer U20-Team bei den baden-württembergischen Leichtathletik-Meisterschaften in Tübingen geschlagen. Henry Behrens katapultierte sich beim Weitsprung trotz Beschwerden im Sprungfuß schon im zweiten Versuch auf seine neue Bestleistung von 7,19 Metern und sicherte sich so den Meistertitel und die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock.

Zwei Mal mit Silber dekoriert wurde Antonia Kinzel, die mit 14 Metern im Kugelstoßen und 47,25 Metern mit dem Diskus an ihren Bestleistungen kratzte. Die guten Bedingungen im Weitsprung nutzte auch Anne Kotzan zu einer neuen Bestleistung von 5,45 Metern. Was sie ebenso auf den fünften Rang brachte wie die 15,34 Sekunden von Hürdensprinter Elias Jungbauer. Schließlich gab es noch einen sechsten Rang für die 4x100-Meter-Staffel der Frauen, die mit Anna Einsiedler, Carolin Bender, Anne Kotzan und Aimée Meißner nach 50,15 Sekunden ins Ziel kam.

Henry Behrens vom SSV Ulm mit Meistertitel

In den Meeting-Wettbewerben steigerten sich die SSV-Läufer zum Teil deutlich: Aimen Haboubi kam über die 1500 Meter auf 3:57,88 Minuten (Platz 15), während Fabian Konrad (Platz 21) mit 4:00,08 Minuten die angestrebte Zeit im Drei-Minuten-Bereich hauchdünn verpasste. Über 800 Meter steigerte sich Lena Humburger deutlich auf 2:18,71 Minuten und kam damit acht Hundertstel vor ihrer Vereinskameradin Tanja Majer auf Platz 18 ins Ziel.

Das Glück der Tüchtigen hatte dieses Mal das U14-Team des SSV bei den württembergischen Meisterschaften im Mehrkampf. Mit 5420 Punkten erreichten Katharina Bug, Dana Aehle und Franziska Wloka mit vier Punkten Vorsprung die Silbermedaille. Bei den Jungs landete der TSV Erbach mit Erik Friedemann, Niko Mayr und Chris Müller auf Rang sieben vor dem SSV Ulm mit Samuel Vetter, Sören Ulshöfer und Frederik Denzer.

Die beste Einzelplatzierung erreichte Katharina Bug als Sechste unter 68 Teilnehmerinnen in der Altersklasse W13. Bei der M12 erreichte Sören Ulshöfer den siebten Rang. (chu)

