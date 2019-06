vor 57 Min.

Meisterschaft des FC Illerkirchberg: Teambildung am Biertisch

Sehr souverän und am Ende mit elf Punkten Vorsprung ist der FC Illerkirchberg in der vergangenen Saison in die Kreisliga A aufgestiegen.

Mit deutlichem Vorsprung hat sich der FC Illerkirchberg die Meisterschaft gesichert. Dabei haben auch Ausflüge ins Ulmer Nachtleben geholfen.

Von Jürgen Schuster

Im Prinzip war es ganz einfach: vorhandene Talente zu Tage fördern und die Mannschaft bei Laune halten. Am Meisten waren dann wohl die Verantwortlichen selbst vom Erfolg überrascht, der wurde schließlich auch zu Recht und gebührend gefeiert. Sogar einen Empfang im Rathaus inklusive einer Fete auf dem Rathausbalkon – beim FC Illerkirchberg, Meister der Kreisliga B-Iller wurde nichts ausgelassen.

In den vergangenen Jahren hat sich die einstige graue Maus der Sicherheitsliga zu einem Topteam entwickelt. Dass in der abgelaufenen Saison der große Wurf mit der Meisterschaft und dem Aufstieg gelang, hatte trotzdem keiner auf dem Zettel. „Es war mir schnell klar, dass die kicken können“, sagt FCI-Trainer Selim Cicek-Bader über seine Spieler. Er selbst wollte eigentlich eine schöpferische Pause einlegen, ließ sich aber vor einem Jahr von den Illerkirchbergern zu einem Engagement überreden. „Wir waren diesmal mehr ein Team als in den vergangenen Jahren“ – Marco Leger, einer der Abteilungsleiter des Aufsteigers, nennt das wohl wichtigste Detail beim Namen. Auch Cicek-Bader schlägt in diese Kerbe, er habe die vielen Einzelkönner zu einer Mannschaft zusammengefügt. Monatliche Ausflüge in die Ulmer Altstadt wurden den Spielern dazu unter anderem verordnet. Der Funke ist dann auch auf das Umfeld übergesprungen: „Bis zum Platzwart hat es allen Spaß gemacht, dass war schon phänomenal“, erklärt der Erfolgscoach. Nur am Biertisch werden natürlich keine Spiele gewonnen. „Er hat eine unglaubliche Dynamik ins Training gebracht“, erzählt der Verteidiger Marco Leger. Spielerisch hat der FC dementsprechend überzeugt.

Am dritten Spieltag übernahm er die Tabellenführung und gab sie nicht mehr ab. Zwei Unentschieden und lediglich die Niederlage gegen Vizemeister FV Weißenhorn trüben die hervorragende Bilanz nur unwesentlich, am Ende steig das Team erstmals mit satten elf Punkten Vorsprung auf. Selim Cicek-Bader ist allerdings noch auf eine weitere Tatsache stolz. Lediglich eine einzige Gelb-rote Karte hat sich seine Mannschaft geleistet, ansonsten machte die Mannschaft nur fußballerisch auf sich aufmerksam.

Eine Besonderheit fällt beim Blick in die Bücher noch auf: vor genau zehn Jahren gelang dem 43-jährigen Cicek-Bader schon einmal als Trainer der Sprung aus der Kreisliga B, damals mit dem TSV Buch. Dessen weitere Geschichte ist hinlänglich bekannt. Von ähnlichen Erfolgen träumt man an der Iller jedoch nicht. „Schnell an die Liga anpassen und den Klassenerhalt sichern“ – Marco Leger hofft auf eine entspannte Saison und einen Platz im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga A.

