24.04.2018

Misslungener Auftakt Lokalsport

Spartans verlieren daheim

Die American Footballer von den Neu-Ulm Spartans haben ihr erstes Heimspiel in der Regionalliga Süd verloren. Gegen Landsberg X-Press verlor das Team von Trainer Daniel Koch mit 6:32 (0:9/ 0:0 /6:13/0:10).

Vor dem Spiel und noch in der Halbzeit, beim knappen Spielstand von 0:9, war Trainer Koch davon ausgegangen, dass er mit seinem Team „das Treffen mit einem der Meisterschaftsfavoriten eng gestalten“ könne. „Wenn wir gegen Landsberg die gefährlichsten Waffen im Angriff, Receiver Kyle Barnett und Running Back Carneilus Smith, kontrollieren und mit dem richtigen Selbstbewusstsein blocken und tacklen, dann wird das ein heißer Kampf.“ Es waren tatsächlich die US-Importe, welche schon im vergangenen Jahr den Erfolg von Landsberg gesichert hatten und die auch im Dietrich-Lang-Stadion den Unterschied machten und wieder mal für die entscheidenden Einträge auf dem Scoreboard sorgten.

In der zweiten Hälfte gelang es den Spartans nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit, die Landsberger Offensive effektiv zu stoppen. Zwar konnte im dritten Quarter der erste eigene Touchdown der Saison gemacht werden, aber außer beim Kickoff-Return musste noch ein zweites Eindringen in die eigene Endzone zugelassen werden; auch im vierten Quarter zeigten sich die X-Men aus Landsberg überlegen.

„Unser größeres Problem lag allerdings in der Offensive“, stellt Trainer Koch fest. „Unsere Ballübergaben waren zu unsauber und zu langsam, weshalb die Landsberger Verteidigung viele Spielzüge schon im Ansatz stoppen konnte.“ Was die Chancen im Blick nach oben in der Tabelle angeht, meint der Spartans-Headcoach: „Für uns bleibt wie in Fürstenfeldbruck wesentliche Erkenntnis und Aufgabe: Um gegen die starken Teams mitspielen zu können, müssen wir in den Grundlagen Blocken, Tacklen, Fangen und Ballkontrolle noch sauberer werden. Das wird uns als Schwerpunkt die Saison begleiten.“

Eine Ursache für die genannten Abstimmungsprobleme ist die hohe Anzahl von neuen Spielern im Kader. Coach Koch zeigt sich optimistisch für das nächste Spiel in 14 Tagen gegen die Würzburg Panthers: „Wir sind relativ gesund durchs Spiel gekommen gegen die Landsberger, die allerdings einige Verletzungen zu beklagen haben.“ (az)

Themen Folgen