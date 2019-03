08.03.2019

Mit Olympia-Gold dekoriert gegen die Pfuhler

Olympisches Gold in Rio war der größte Erfolg in der Karriere von Oleg Verniaiev. Aber der Ukrainer ist nur einer der Stars der TG Saar.

Vor vier Jahren hat der Ukrainer Oleg Verniaiev noch Autogramme für seine Gegner geschrieben

Von Stefan Kümmritz

Trotz der klaren 18:63-Heimniederlage beim Bundesligadebüt gegen Titelfavorit KTV Straubenhardt war man am vergangenen Samstag im Lager des TSV Pfuhl zufrieden. Am Samstag (18 Uhr) sind die Pfuhler Turner bei der TG Saar zu Gast und haben es also mit einem weiteren Spitzenteam zu tun. Eine Siegchance wird die Mannschaft von Trainer Rolandas Zaksauskas auch beim Dritten der vergangenen Saison kaum haben. Aber sie können ohne jeden Druck antreten und versuchen, sich auch mit einer Portion Risiko weiter zu entwickeln. Im dritten Wettkampf gegen Mitaufsteiger Singen, der allerdings erst Ende April ausgetragen wird, fällt schließlich vermutlich die Vorentscheidung im Kampf gegen den Abstieg.

Der Pfuhler Mannschaftsführer Timo Rister erinnert sich: „Vor vier Jahren bin ich mit meinen Mannschaftskameraden Alexander Kunz und Leonard Goblirsch als Fan zur Weltmeisterschaft gefahren. Wir haben uns lange angestellt, um von Oleg Verniaiev ein Autogramm zu bekommen. Jetzt turnen wir gegen ihn.“ Der 25-jährige Ukrainer Verniaiev ist ein Weltklassemann, der bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio Gold am Barren und Silber im Mehrkampf geholt hat. Dazu hat die TG Saar mit dem Nationalturner und mehrfachen deutschen Meister Lukas Dauser einen starken Neuzugang vom KTV Obere Lahn geholt. Eigengewächse haben die Saarländer ganz im Gegensatz zum TSV Pfuhl kaum im Kader. Die TG Saar baut auf eine erfahrene Mannschaft, absoluter Routinier ist der Ringe-Spezialist Sergei Charkov mit seinen bereits 48 Jahren.

„Ich sehe den Wettkampf in Dillingen an der Saar ebenso wie unser Trainer“, sagt der Vorsitzende des Pfuhler Fördervereins, Jochen Scheuerer: „Das ist eine Vorbereitung auf den nächsten Heimwettkampf gegen Singen, in dem es um den Klassenerhalt geht.“ Das Pfuhler Team will so oder so gegen die TG Saar, den deutschen Meister von 1981, 1982 und 2002, möglichst gut bestehen und weiteres Selbstvertrauen tanken. Zaksauskas selbst sagt: „Meine Jungs sollen an der Aufgabe wachsen.“

Themen Folgen