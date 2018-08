29.08.2018

Mit Top-Trainer und einem Plan Lokalsport

Die BG Illertal will durchstarten und ihre Männermannschaft neu aufbauen

Die Wurzeln der Basketball-Gemeinschaft (BG) Illertal, die seit 2016 besteht, sind wesentlich älter als das noch recht junge Team. Sie liegen beim SC Vöhringen und seit dem Start der Kooperation des SC mit der TSG Oberkirchberg in der Saison 2016/2017 tritt die BG im sportlich starken baden-württembergischen Basketball-Verband an.

Gleich zwei Trainingsstätten stehen der BG für ihre sportlichen Aufgaben zur Verfügung: die Dreifach-Turnhalle in Vöhringen und die Sporthalle in Illerkirchberg. Die 2015 fertiggestellte Halle in Illerkirchberg ist modern ausgestattet, technisch auf dem neuesten Stand und verfügt über ein angegliedertes Fitnessstudio. Die Hallen eignen sich gut zur Ausrichtung eigener Turniere und Basketball-Camps, zudem ist im September ein Auswahlturnier geplant.

Seit 2017 ist die Abteilungsleitung dabei sich neu aufzustellen, und hat vor Kurzem einen langjährigen, renommierten Trainer für den Verein gewinnen können. Konstantinos Filippopoulos verfügt über eine Trainererfahrung von mehr als 20 Jahren und besitzt seit 2012 die A-Lizenz des Basketball-Weltverbandes FIBA. Sein ursprünglich in Serbien erworbenes Basketballwissen wusste er bereits in Trainerstationen in Griechenland, Zypern und Norwegen einzusetzen. Seine Tätigkeit als Nationaltrainer in Norwegen sticht hier besonders heraus, genau wie seine Finalteilnahme 2000 im Korac-Cup, der bis zu seiner Einstellung im Jahr 2002 zu den wichtigsten europäischen Pokalwettbewerben der Sportart zählte. Zudem unterrichtete er an verschiedenen Universitäten, unter anderem auch in den USA.

Aus familiären Gründen hat es ihn nun nach Laupheim verschlagen. Seit seinem Einstieg bei der BG Illertal ist er Headcoach der 1. Männermannschaft (Landesliga) und der U16 (Bezirksliga), zudem fungiert er als Koordinator und Ausbilder der anderen Trainer im Verein. Auf diesem Weg will sich der Klub auf der einen Seite neue Spieler heranziehen, im Jugendbereich etablieren und eine erfolgreiche Männermannschaft bilden.

Andererseits soll Filippopoulos erfahrene Spieler anziehen. Zudem hat der Verein Kooperationen mit Grundschulen aus der Umgebung und dem Bundesligisten Ratiopharm Ulm auf den Weg gebracht.

Die BG Illertal sieht ihre Hauptaufgabe in der Arbeit direkt an der Basis und hat den Anspruch, in allen Altersklassen ein anspruchsvolles Training anzubieten und eine Rolle in der Region Donau/Iller zu spielen. Erste Erfolge haben sich auch schon abgezeichnet. Vor allem der 05. Mai 2018 wird noch lange in Erinnerung bleiben. Der Tag, an dem die U14 beim Top-Vier der Bezirksmeisterschaft in Elchingen teilnehmen konnte. Überraschend, aber doch verdient setzte sich die Mannschaft gegen den Gastgeber im Finale durch und konnte sich so die Bezirksmeisterschaft holen. (az)

