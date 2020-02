vor 6 Min.

Mit breiter Brust gegen Buchloe

Zwei Siege gab es schon gegen den Tabellenführer. Jetzt soll es erneut klappen

Nach dem klaren 9:1-Erfolg im für das Erreichen der Play-offs vielleicht schon vorentscheidenden Spiel in Moosburg erwartet die Eishockeyspieler des VfE Ulm/Neu-Ulm an diesem Wochenende in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga ein echtes Kontrastprogramm. Am Freitag (19.30 Uhr) treten die Devils beim ESC Haßfurt an und am Sonntag (18 Uhr) kommt der ungeschlagene Spitzenreiter ESV Buchloe ins Neu-Ulmer Eisstadion.

Die Unterfranken sind bisher die große Enttäuschung in der Aufstiegsrunde. In der regulären Saison waren die Haßfurter Tabellenerster mit 150 Toren, aktuell liegen sie bereits neun Punkte hinter den Ulmern und können nur noch durch ein Wunder die Play-offs erreichen. Auch Patrick Meißner, der Geschäftsführer und Verteidiger der Devils sagt: „Ich glaube, dass es für Haßfurt mit dem Rückstand sehr schwer wird.“

Sollten die Devils am Freitag gewinnen, dann war es das definitiv für die einzige Mannschaft in der Aufstiegsrunde, die mehr als zwei Ausländer einsetzt. Zuletzt haben sich die Haßfurter Hawks mit drei Spielern vom abstiegsbedrohten Bayernligisten Schweinfurt verstärkt – ob diese Maßnahme noch einen Sinn hatte ist fraglich.

Am Sonntag wollen die Devils dann dem verlustpunktfreien Spitzenreiter die erste Niederlage beibringen. Im Hinspiel haben sie sich auch ohne ihren Torjäger Peter Brückner trotz der letztlich klaren 1:5-Niederlage gut aus der Affäre gezogen. Die Devils kassierten einfach zu viele Strafen, die zu drei Gegentoren führten. „Das ist klar angesprochen worden und muss vermieden werden“, fordert Meißner.

Mut macht die Tatsache, dass die Ulmer als einzige Mannschaft in der Hauptrunde zwei Mal gegen die Buchloer Pirates gewonnen haben. Der dritte Streich soll am Sonntag gelingen.

Michael Simon und Armin Nußbaumer, die zuletzt grippegeschwächt gefehlt haben, sind wieder fit. Trainer Robert Linke hat somit seinen kompletten Kader zur Verfügung. (duja)

Themen folgen