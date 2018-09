Mit dem Elan der Jugend

01.10.2018

Ulm spielt gegen die Bayern mit viel Elan und macht dabei viele Fehler. Aber der Auftritt stimmt insgesamt optimistisch, obwohl ein statistischer Wert zu denken gibt

Von Pit Meier

Ulm Hinterher war viel von der Jugend der Ulmer Mannschaft die Rede, von der fehlenden Abgeklärtheit und den daraus resultierenden Fehlern. „Wir sind lieber übermotiviert als untermotiviert“, sagte etwa Trainer Thorsten Leibenath, nachdem Ratiopharm Ulm am Freitag das erste Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga knapp mit 77:83 gegen Bayern München verloren hatte. Die Analyse von Kapitän Per Günther fiel ähnlich aus: „Die Fehler werden wir so schnell in der Masse nicht mehr sehen. Die waren der Jugend geschuldet und der Lust, Gas zu geben.“

Günther kam am Freitag von der Bank und es ist wohl davon auszugehen, dass es zunächst dabei bleibt. Insgesamt stand der Kapitän knapp 14 Minuten lang auf dem Feld, Patrick Miller übernahm die Position des Spielmachers beinahe doppelt so lange. Die neue und reduzierte Rolle scheint Günther zu liegen: Zwei Dreier und insgesamt acht Punkte sowie drei direkte Korbvorlagen gingen auf sein Konto. Der junge Vater versicherte: „Ich bin so fit, wie ich es lange Zeit nicht mehr war.“ Die Quote von Miller war jedenfalls bei zwei Treffern bei neun Würfen aus dem Feld deutlich schlechter, vor allem in Korbnähe verlegte der neue Amerikaner einige Bälle. Leibenath machte hinterher eine Rechnung auf: „Wir haben gefühlt acht Korbleger vergeben. Wenn wir vier davon treffen, dann haben wir zwei Punkte mehr als der Gegner.“

Das größte Problem gegen die Bayern war allerdings die Reboundarbeit. Die Quote von 27:39 aus Sicht des Gastgebers bestätigt auf den ersten Blick die Zweifler, die Ratiopharm Ulm auf den großen Positionen für nicht gut genug besetzt halten. Leibenath verwies allerdings nach dem Spiel darauf, dass der unter anderem für die Rebounds zuständige Gavin Schilling einen Ellbogen abbekommen hatte und genäht werden musste. Außerdem sagte der Ulmer Trainer: „Ich habe Situationen gesehen, die hätte ich abgepfiffen.“ An diesen Situationen war aufseiten der Bayern meist Devin Booker beteiligt, der sich allein in der Offensive sechs vom Brett abprallende Bälle schnappte und damit nur einen weniger als die komplette Ulmer Mannschaft. Das sind Werte, die Per Günther zu denken geben: „Auf die Reboundarbeit müssen wir unser Augenmerk richten.“

Insgesamt aber überwogen für den Kapitän die positiven Eindrücke. „Das war genau die Einstellung, die wir brauchen. Ich freue mich auf die nächsten Wochen“, versicherte Günther und sein Mannschaftskamerad Ismet Akpinar sieht das ähnlich. Der Nationalspieler sagte im Interview mit Telekom-Sport: „Auf diese Leistung können wir aufbauen.“

