03.12.2018

Mit einer weiteren Packung in die Pause

Buch kassiert wieder fünf Tore. Auf Neu-Ulm wartet noch ein Kellerduell

Fünf Gegentore waren es vor einer Woche beim 1:5 in Bonlanden, fünf waren es auch gestern beim 0:5 in Stuttgart. Beim TSV Buch ist wahrscheinlich niemand böse darüber, dass jetzt erst einmal Winterpause ist. Für den TSV Neu-Ulm steht dagegen nach der erneuten Niederlage bei Mitaufsteiger Oberensingen am kommenden Samstag noch das wichtige Kellerduell in Bargau auf dem Programm.

Nafi Stuttgart zog auf dem Kunstrasenplatz ein nahezu perfektes Kurzpassspiel auf und führte schon nach 23 Minuten mit 3:0. Talha Kavak (9.) und Damir Bosnjak (20.) waren jeweils bei Standardsituationen erfolgreich, Daniel Bosnjak setzte noch einen drauf (23.). Nach dem Seitenwechsel ließen es die Hausherren gemächlicher angehen und gestatteten nun auch den Buchern einige Möglichkeiten. Stephan Schabel traf den Pfosten (60.) und Patrick Sailer nahm den Querbalken ins Visier (70.). Auf der Gegenseite blieb TSV-Torhüter Benjamin Maier allerdings auch nicht ohne Beschäftigung und musste mehrfach einen höheren Rückstand verhindern. In der Schlussphase des Spiels legte Stuttgart noch einmal nach. Franco Petruso, mit einem sehenswerten Drehschuss (84.) und Mustafa Yesildaglar (88.) erhöhten auf 5:0. Trotz der zweiten deftigen Pleite in Folge geht der Bucher Pressewart Steffen Amann mit seiner Mannschaft zufrieden in die Winterpause: Wir haben trotzdem eine starke Vorrunde gespielt.“

TSV Buch: Maier – Negele (59. Sailer), Kurz, Salger (32. Schabel), Zott – F. Zeh, Amann, Jenuwein (59. Hampel), Merkel (59. M. Zeh), Schrapp – Leitner.

Zwei Gegentore nach identischen Fehlern wurden den Neu-Ulmern beim 1:3 bei Mitaufsteiger TSV Oberensingen zum Verhängnis. Trainer Ünal Demirkiran klagte: „Wir haben die ersten 20 Minuten völlig verpennt, nach der Pause müssen wir das Spiel dafür in der ersten Viertelstunde drehen.“ Jeweils ein verunglückter Querpass in der eigenen Abwehr hatte die Treffer zum 1:0 und 2:0 eingeleitet. Michele Latte (8.) sowie Alex König (39.) waren die Nutznießer. Danach folgte ein offener Schlagabtausch, gleich nach dem Seitenwechsel traf Awet Kidane den Oberensinger Querbalken (48.). Burak Tastan verfehlte obendrein das leere Tor der Gastgeber und der eingewechselte Mehmet Ali Fidan verschmähte ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Thomas Burkhardt machte es auf der Gegenseite besser und erhöhte auf 3:0 (63.). Tastan gelang zehn Minuten später wenigstens noch der Neu-Ulmer Ehrentreffer.

TSV Neu-Ulm: Anders – Schuhmacher, Rupp, Uhl, Schweizer (86. Eraslan) – Demirkiran (46. Fidan), Beer, Kurz (54. Kajan), Kidane – Tastan, Taskin (38. Bohnacker).

Vor dem Spiel hätte man sich über den Punkt gefreut, im Rückblick hat der TSV Blaustein beim 0:0 gegen den TSVG Waldstetten zwei Zähler verschenkt. Schon nach zwei Minuten vergab Oliver Schlotter alleine vor Gästetorhüter Bernd Stegmaier die erste Blausteiner Großchance. Max Schmid (33.) sowie Maximilian Bihler (37.) hatten ebenfalls kein Glück. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste einen Kopfball von Michael Passer erst unmittelbar vor der Torlinie abwehren (52.), auf der Gegenseite reagierte Blausteins Torhüter Dennis Kirsch bei einem Flachschuss von Jonas Kleinmann prächtig (57.). Zehn Minuten später wurde ein Schuss von Michael Passer gerade noch zur Ecke geklärt. In Blaustein will man die Winterpause nun in aller Ruhe zur Trainersuche nutzen. (jürs)

TSV Blaustein: Kirsch – Bihler, M. Passer (69. Otto), Ruckgaber, Hinkl – Schmid, Both, Breunig, Veith – Schlotter (88. Bektic), B. Passer (58. Rothe).

