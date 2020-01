vor 19 Min.

Nach Eklat im Stadtpokal Ulm/Neu-Ulm: Srbija Ulm wirft Spieler aus dem Verein

Ein Söflinger Spieler wurde von einer Flasche am Kopf getroffen, minutenlang auf dem Feld behandelt und dann mit dem Krankenwagen abtransportiert. An einer Fortsetzung des Endspiels war anschließend nicht mehr zu denken.

Nach der rassistischen Beleidigung eines Söflinger Spielers und eines Flaschenwurfs veröffentlicht Srbija Ulm eine Stellungnahme.

Von Gideon Ötinger

Nach den Vorfällen beim Hallenfußball-Stadtpokal der Städte Ulm und Neu-Ulm haben die Verantwortlichen des Bezirksligisten Srbija Ulm deutlich auf die rassistische Beleidigung eines dunkelhäutigen Söflinger Spielers durch einen Ulmer sowie auf den Flaschenwurf eines weiteren Mannes aus dem Umfeld des Vereins reagiert. Durch den Wurf wurde ein Söflinger Fußballer am Kopf getroffen und musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Gespräch mit unserer Zeitung stellte der Srbija-Vorsitzende Andreas Markovic eine Sache klar: Anders als es in ersten Berichten über die Vorfälle hieß, sei die Aggression in der Halle nicht von Srbija-Fans ausgegangen. "Da muss ich unsere Zuschauer in Schutz nehmen", sagte Markovic. Für die Beleidigung - dem Söflinger Spieler wurde eine Banane überreicht - war ein Fußballer der Ulmer verantwortlich, der zuvor einem anderen Söflinger in der Begegnung der beiden Mannschaften ins Gesicht gespuckt hatte. "Ihn haben wir sofort aus dem Verein ausgeschlossen", sagte Markovic. Der Mann, der die Flasche geworfen hatte, leidet dem Vereinsvorsitzenden zufolge über psychische Probleme und habe niemanden treffen wollen. Er sei danach untröstlich gewesen und musste mit einem Krankenwagen weggebracht werden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Bei dem Mann handelt es sich laut Markovic um ein Vereinsmitglied, das "nah an der Mannschaft" sei, aber keine offizielle Position inne habe.

Srbija Ulm veröffentlicht eine Stellungnahme zum Stadtpokal Ulm/Neu-Ulm

Neben dem Vereinsausschluss des Spielers haben die Verantwortlichen von Srbija Ulm am Montag außerdem mit einer Stellungnahme reagiert. Zudem wollen sie sich am Montagabend zusammensetzen, um über die Vorfälle zu diskutieren.

Stellungnahme des FC Srbija Ulm zu den Vorfällen beim 39. Stadtpokal der Städte Ulm/Neu-Ulm Der FC Srbija Ulm lehnt... Gepostet von FC Srbija Ulm e.V. am Montag, 20. Januar 2020

