30.09.2018

Nach drei Siegen in Folge - Bauchlandung beim TSV Buch Lokalsport

Erste Niederlage nach drei Siegen in Folge. Der TSV Neu-Ulm taumelt auch. Einen Lichtblick gibt es allerdings für den TSV Blaustein.

Von Jürgen Schuster

Die Mini-Serie des TSV Neu-Ulm von drei Spielen ohne Niederlage in der Landesliga Württemberg in Folge ist gerissen – genau wie beim TSV Buch. Dafür holte der TSV Blaustein endlich mal wieder drei Punkte.

TSV Neu-Ulm Eine schwache Partie sahen die Zuschauer im Neu-Ulmer Muthenhölzle. „Wir waren heute nicht landesligatauglich“, lautete die schonungslose Analyse von Neu-Ulms Trainer Ünal Demirkiran. Die 0:2-Niederlage gegen den TV Echterdingen geht somit in Ordnung, allerdings boten auch die Gäste eine sehr überschaubare Vorstellung. Während der ganzen Spielzeit kamen die Hausherren nur zu zwei nennenswerten Torraumszenen – und ließen die ungenutzt. Dafür gelang den Gästen die Führung unmittelbar vor dem Seitenwechsel. Nach einem Ballverlust im Neu-Ulmer Mittelfeld war Oskar Douty mit dem 1:0 zur Stelle (45.). Onur Aycil vollendete in Durchgang zwei einen Gästekonter zum 2:0-Endstand aus Sicht der Gäste (78.). Der Ärger von Ünal Demirkiran hielt sich diesmal in Grenzen: „Das kann mal vorkommen, wir müssen halt wieder die Kurve kriegen.“

TSV Neu-Ulm: Anders - Kögel, Uhl, Rupp, Schuhmacher (46. Beer) - Merk, Demirkiran (58. Taskin), Kajan (46. Kidane), Kurz - Eraslan (46. Casullo), Tastan.

TSV Buch Erstmals nach drei Siegen in Folge stand der TSV Buch wieder mit leeren Händen da. Die Hausaufgabe gegen den SV Ebersbach ging mit 0:2 verloren. 300 Zuschauer sahen eine Partie mit vielen Zweikämpfen. Das ging allerdings zulasten der Torchancen. Bis zur Führung der Gäste blieb der Ausgang des Spiels offen. Erst konnten die Ebersbacher einen Schuss von Stephan Schabel gerade noch von der Torlinie befördern (79.), dann traf Niklas Kalafatis im Gegenzug per Kopfball zum 0:1 (80.). Buch riskierte nun alles und fing sich prompt den zweiten Treffer durch Niklas Kalafatisein (85.) ein. „Es war eigentlich ein Null-Null-Spiel“ sagte Buchs Trainer Harry Haug.

TSV Buch: Maier - Negele (81. Hampel), Kurz, Salger, Zott - Sailer (70. Leitner), Amann, Merkel (62. Schabel), Zeh - Jenuwein (62. Zeh), Schrapp.

TSV Blaustein Sie können doch noch gewinnen. Nach drei sieglosen Spielen nacheinander gelang den Landesligakickern vom TSV Blaustein endlich der zweite Saisonerfolg. Mit dem 1:0 beim SV Bonlanden verschafften sie sich etwas Luft in der Tabelle. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, vergaben aber einige Möglichkeiten. Die zweiten 45 Minuten boten ein ähnliches Bild, es gab Chancen auf beiden Seiten. Das Tor des Tages gelang schließlich dem eingewechselten Marius „Malla“ Veith nach einem Zuspiel von Max Schmid zum 1:0 (76.) aus TSV-Sicht. „Über die neunzig Minuten gesehen war es ein verdienter Sieg“, sagte Blausteins Pressewart Michelangelo Corvelli.

TSV Blaustein: Stoiber - Kling, Fischer (70. Erhardt), M. Passer, Bihler - Both, Schmid, Schneider (86. B. Passer), Schlotter (56. Breunig), Hinkl - Erthle (67. Veith).

