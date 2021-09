Neu-Ulm

vor 23 Min.

Immer noch kein Eis im Stadion am Donaubad: Das steckt dahinter

Wenn sie doch bloß schon so weit wären: An Training auf eigenem Eis ist beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm noch immer nicht zu denken. Ein technischer Defekt an der Kälteanlage bremste die Sportler aus.

Plus Weil sich die Produktion eines wichtigen Ersatzteils verzögert hat, beginnt die Saison in der Eissporthalle des Donaubads später. Was das für den VfE Ulm/Neu-Ulm bedeutet.

Von Stephan Schöttl

Erst wird die große Betonfläche heruntergekühlt, dann nach und nach Wasser aufgebracht und gefroren. Später werden Linien und Markierungen aufgemalt, die für ein Eishockeyspiel wichtig sind. Klingt simpel. Dabei ist die Eisbereitung ein technisch hochkomplexer Prozess, das physikalische System gleicht dem eines Kühlschranks. Warmes Ammoniak auf der einen Seite, gekühltes Wasser auf der anderen. Im Eisstadion des Donaubads sind vor einer Weile die beiden strikt getrennten Kreisläufe aufgrund eines technischen Defekts ineinander geraten. Ein kleiner Betriebsunfall, in dessen Folge der sogenannte Beckenwasserkondensator ausgetauscht werden musste. Doch wenn das bloß so einfach wäre.

