Streit beim FC Burlafingen: Das neue Logo gefällt nicht jedem

Plus Der FC Burlafingen hat sein Wappen überarbeitet. Doch das gefällt nicht jedem. Das sorgt für Diskussionen. Wird die Neuerung gar noch gekippt?

Die Farben werden angepasst, die Schriftarten einfacher. Wenig Inhalt, klare Strukturen. Immer wieder ändern selbst große Sportvereine ihre Logos. Sogar der FC Bayern München oder zuletzt der italienische Spitzenklub Juventus Turin. Die Änderungen sind meistens aber so minimal, dass sie vielen Fans gar nicht erst auffallen. Und an dieser Stelle kommt ein kleiner Neu-Ulmer Stadtteilverein ins Spiel: der FC Burlafingen.