Wütende Fußballer: Einbrecher richten beim FV Gerlenhofen Schaden an

Als Klaus Hegele am vergangenen Sonntag auf das Sportgelände des FV Gerlenhofen kam, war ihm recht schnell klar: Hier stimmt was nicht. Der Abteilungsleiter der Kreisliga-A-Fußballer spricht von „erschreckenden Bildern“. Das Fenster zum Geräteraum war aufgehebelt, drinnen hatten unbekannte Täter ihre Spuren hinterlassen.