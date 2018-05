Neu-Ulmer Frauen fahren allen davon

00:04 Uhr

Ein weiterer Neu-Ulmer Sieg wurde durch riesiges Pech verhindert

Beim ersten Rennen der Inline-Saison in Neildingen bei Esslingen demonstrierten die Fahrer des DAV Neu-Ulm bei schwierigen Bedingungen ihre gute Frühform. Auf der vom deutschen Nationaltrainer Emil Schmohl sehr schwierig gesteckten Strecke stürzten viele Teilnehmer. Auch Leoni Kröplin machte bei der Jugend U16 im ersten Lauf Bekanntschaft mit dem Asphalt. Im zweiten Durchgang fuhr sie aber Bestzeit, was am Ende Rang sechs bedeutete. Bei den Jungs U18 standen Luca Seeberger und Marinus Maurer als Erster und Dritter auf dem Podest. Silvan Seeberger wurde bei den Schülern U14 Zweiter.

Eine Galavorstellung boten Marina Seitz und die Europameisterin Ann-Krystina Wanzke bei den Damen. Die beiden Neu-Ulmerinnen ließen dem Rest des gut besetzten Feldes keine Chance und zeigten eindrucksvoll, dass auch in dieser kein Weg an ihnen vorbei führen wird. Siegerin wurde Marina Seitz die in beiden Läufen ein paar Hundertstel vor ihrer Vereinskameradin lag. Nationalmannschaftsfahrerin Alessandra Veit aus Tuttlingen lag als Dritter bereits mehr als vier Sekunden zurück.

Riesiges Pech hatte Manuel Zörlein, der den ersten Lauf eindrucksvoll dominierte und klar vor den beiden Nationalmannschaftsfahrern Weltmeister Marco Walz und Jörg Bertsch lag. Klar in Führung liegend erwischte es ihn jedoch im zweiten Durchgang am drittletzten Tor, als er mit der Schuhschnalle an einer Stange hängen blieb und stürzte. Sebastian Schwab erwischte es bereits in Durchgang eins. (bezö)

