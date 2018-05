16.05.2018

Neu-Ulmer Quartett holt Punkte Lokalsport

Starke Auftritte der Florett-Fechter

Die vier U17-Florettfechter des TSV Neu-Ulm haben sich bei der deutschen A-Jugend-Meisterschaft im Landesleistungszentrum in München sehr gut behauptet. Insgesamt waren je 109 Fechterinnen und Fechter aus dem gesamten Bundesgebiet am Start.

Felix Klaus gewann drei seiner sechs Vorrundengefechte und qualifizierte sich als Nummer 52 der Setzliste sicher für die K. o.-Runde. Nach einem Freilos traf der 16-Jährige auf den Stuttgarter Felix Märkle. In einem spannenden Gefecht musste sich Klaus schließlich 11:15 geschlagen geben, sammelte aber mit Rang 52 einen Punkt für die deutsche Rangliste der Aktiven.

Einen Punkt gab es auch für Laura Blessing. Nach ebenfalls drei Siegen in der Vorrunde und einem Freilos trat sie gegen die höher eingestufte Katharina Derpa aus Tauberbischofsheim an. Die 15-jährige Neu-Ulmerin konnte das Gefecht bis zum 7:7 ausgeglichen halten, musste sich letztlich aber 7:15 geschlagen geben. Mit Rang 53 holte Blessing bereits ihren dritten Punkt für die deutsche Rangliste in dieser Saison. Sophia Kießling traf im 64er-Feld auf die Nummer zwei der Setzliste, Carlotta Sophie Morandi vom Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim. Bis zum 4:4 und 5:7 war Kießling noch auf Augenhöhe, bevor Morandi dann davonzog und klar mit 15:7 gewann. Die 16-jährige Kießling beendete das Turnier auf Platz 62 und punktete ebenfalls für die deutsche Rangliste.

Maximilian Eichenberg erwischte keinen guten Tag, verpasste die K. o.-Runde und belegte am Ende Platz 93. (tsk)

Themen Folgen