vor 42 Min.

Neu-Ulmer Stadtderby: Faires Spiel, faire Punkteteilung

Vom Neu-Ulmer Derby zwischen Türkspor und dem TSV bleibt am Ende ein schmeichelhaftes Remis.

Von Jürgen Schuster

Großes Interesse zum Saisonauftakt in der württembergischen Landesliga: Mindestens 800 Zuschauer wollten am Samstagnachmittag das Neu-Ulmer Stadtderby zwischen Türkspor und dem TSV Neu-Ulm sehen. Nach 90 spannenden Minuten trennten sich beide Teams mit einem für den TSV eher schmeichelhaften 1:1.

Schiedsrichter David Kaiser hatte mit dem fairen Spiel zu keiner Zeit Probleme und musste nur je einmal auf beiden Seiten in seine Brusttasche greifen und den gelben Karton ziehen. Trotzdem endete die Partie für einen Spieler überaus schmerzhaft und vorzeitig. Neu-Ulms Kapitän Lukas Kögel wurde noch in der ersten Spielhälfte dieselbe Schulter gleich zweimal eingerenkt, in der Halbzeitpause war für ihn dann aber Schluss. Dafür waren Kögel und seine Kollegen schnell auf Betriebstemperatur, der TSV Neu-Ulm lag bereits nach drei Minuten vorne. Awet Kidane schloss einen sehenswerten Angriff mit dem 1:0 ab. Hätten die Blauweißen in dieser Anfangsphase nachgelegt und ihre Möglichkeiten besser zu Ende gespielt, wäre die Angelegenheit wohl nicht mit einem Unentschieden zu Ende gegangen. Türkspor brauchte eine ganze Weile, um diesen Schock zu verdauen und mit der eigenen Nervosität fertig zu werden, dann lief jedoch die Maschine auf Hochtouren. Sie hatten genug Torchancen, um noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich oder gar zur Führung zu kommen. Die beste dieser Möglichkeiten vergab Ilir Tupella nach einer guten halben Stunde. Er hatte Neu-Ulms Schlussmann Kim Anders bereits umkurvt, nutzte das aber nicht.

So schnell, wie es zu Beginn des Spiels mit dem Torjubel ging, so schnell durfte auch nach der Pause gejubelt werden. Türkspor Neu-Ulm kam zum 1:1-Ausgleich. Eine zunächst kurz ausgeführte Ecke brachte Alper Bagceci schließlich im Tor unter (47.). Dafür, dass es beim Remis blieb, konnte sich der TSV bei seinem Torwart bedanken.

Türkspor Neu-Ulm: Özer – M. Onay, Haxhijaj, Endres, Owusu – Kajan, Aksoy, Bagceci (62. Özgür), Malheiro (81. Apul) – Hämmerle (62. Altun), Tupella (74. C. Onay).

TSV Neu-Ulm: Anders – Kurz, Schweizer, Schuhmacher – Schlotter, Kögel (46. Gnann), Rupp, Kidane, Casullo – Ufschlag, Fidan (63. Patent).

