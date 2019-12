vor 27 Min.

Neu-Ulmer gegen Europas Elite

Nachwuchs schlägt sich auch beim Turnier in Wangen sehr ordentlich

Ein hohes Reispensum haben die Florettfechter des TSV Neu-Ulm absolviert – und waren zum Teil auch sehr erfolgreich. Neben den europäischen Quali-Turnieren in Tauberbischofsheim und Halle an der Saale stand auch ein hochkarätiges Turnier auf dem Programm.

Beim „European Circuit“ für die weibliche U17 in Tauberbischofsheim war es für die Neu-Ulmer Starterinnen schwer, sich im Konzert der internationalen Spitze durchzusetzen. Laura Blessing belegte immerhin Platz 126. Ebenfalls ein „European Circuit“ in der U17 wurde in Halle an der Saale ausgetragen. Dabei überzeugte der Neu-Ulmer Arwin Kappl mit Rang 99, womit er auf diesem hohen Niveau seine bislang beste Leistung ablieferte. Bei Turnieren dieser Größenordnung sind nur Teilnehmer zugelassen, die genügend Punkte auf den nationalen Ranglisten vorzuweisen haben.

In Wangen im Allgäu holte sich Joshua Kießling den Turniersieg in der U13 mit einem 10:6 im Finale gegen Johann Fritz vom TSB Schwäbisch Gmünd. Esad Kaymas steigerte sich bei der U15 nach drei Niederlagen in der Vorrunde und erreichte am Ende das Halbfinale. Jeweils fünfte Plätze belegten in derselben Altersklasse Daniel Merdian und Lara Kast. Sie blieb nach einer guten Vorrunde im Viertelfinale mit 8:13 an der Münchnerin Ida Kessner hängen und war darüber selbst am meisten enttäuscht. (az)

