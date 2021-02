vor 1 Min.

Neues WTT-Turnierformat macht die Bundesliga-Klubs stutzig

Plus Laufen den Tischtennis-Bundesligisten die Topspieler davon? Wegen einer neuen Turnierserie haben manche diese Befürchtung. TTC Neu-Ulm-Chef Ebner sieht darin eine größere Gefahr als Corona.

Von Willi Baur

Seit Monaten leere Besucherränge sind nicht nur für die Protagonisten der Tischtennis-Bundesliga deprimierend. „Alle Sportarten nach dem Fußball müssen sich Sorgen machen“, sagt Andreas Preuß, der Manager des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf. Sein Wort hat im nationalen Sportbetrieb Gewicht, weit über die eigene Disziplin hinaus. Abschätzen mag er die Folgen der Corona-Krise für die Tischtennis-Bundesliga indes nicht: „Die Auswirkungen sind noch nicht abzusehen.“ Doch als wäre die Pandemie noch nicht schlimm genug: Jetzt treibt ihm und vielen Kollegen in der Liga eine aktuelle Entwicklung zusätzliche Sorgenfalten auf die Stirn.

Im Gegensatz zum Virus handelt es sich dabei aber um ein hausgemachtes Problem: WTT (World Table Tennis), ein Projekt des Weltverbandes ITTF, dessen Geburt unweigerlich an Goethes ‚Zauberlehrling“ erinnert („Die ich rief die Geister, werd ich nun nicht los.“) Dabei sollte, verkürzt dargestellt, ein leitender ITTF-Angestellter eigentlich nur die sogenannte World Tour, eine seit Jahren bewährte global verteilte Turnierserie, besser vermarkten.

Kreiert hat er mithilfe einer Unternehmensberatung, einiger offenbar für gutes Salär angeheuerter Experten aus der Tennis- und Fußballbranche sowie einem chinesischen Anteilseigner aber eine Art Tochterfirma, die sich nun anschickt, „den Mutterkonzern zu schlucken“, wie es der deutsche Verbandschef Michael Geiger formuliert. Mehr noch: WTT will mit seiner auf lukrativen Preisgeldern basierenden Turnierserie samt einem Quasi-Monopol bei der Vergabe von Weltranglistenpunkten möglichst viele Spitzenspieler an sich binden, auch aus Europa.

Tischtennis-Bundesligisten bangen um ihre Topspieler

„Wenn das funktioniert, ist die Gefahr für die Liga größer als durch Corona“, befürchtet Florian Ebner, Präsident des TTC Neu-Ulm. Entweder verliere die Liga mit ihren Topakteuren an Attraktivität, nicht zuletzt gegenüber den Sponsoren, oder die Spieler würden noch mächtiger und teurer. Aber: „Wenn die Liga nur noch mit zweitklassigen Leuten spielt, muss man schon überlegen, ob es noch Sinn macht“, folgert der Initiator des Oberhaus-Frischlings. Direkt betroffen ist sein Klub von der WTT-Konkurrenz bislang nicht.

Auch sein Düsseldorfer Kollege Preuß weiß zwar um die Gefahr, „aber greifbar ist sie noch nicht“. Für Ochsenhausens TTF-Präsident Kristijan Pejinovic dagegen schon. Dort hat sich kürzlich Topmann Hugo Calderano für die nächste Saison mit der Begründung abgemeldet, er wolle sich künftig auf die WTT-Turniere konzentrieren. Dass er nur Tage später beim russischen Vorzeige-Klub Fakel Orenburg anheuerte, dürfte dem kaum entgegenstehen und insbesondere ein paar gut dotierten Einsätzen in der Champions League geschuldet sein.

Nicht wenige Experten bezweifeln indes, ob das Beispiel des Brasilianers groß Schule machen wird. Für Pejinovic kämen allenfalls fünf Spieler aus der Liga infrage. Dennoch: „Im Prinzip sehe ich schon eine Gefahr für unsere Bundesliga“, meint der frühere Doppel-Weltmeister Steffen Fetzner, inzwischen Manager beim Völklinger Tischtennis-Ausrüster Donic, wo er unter anderem drei Partnervereine in der Liga betreut. Andererseits plädiert er auch für Gelassenheit: „Die Spieler werden schnell merken, dass Geldverdienen bei WTT-Turnieren nicht einfach sein wird.“

Tischtennis: WTT-Turniere locken mit Preisgeld und Weltranglistenpunkten

Zumal aktuell gerade mal eine Veranstaltung fix ist: Im März in Katar, wo auch drei Akteure des TTC Neu-Ulm starten wollen. Alle europäischen Verbände haben bislang eine Ausrichtung von WTT-Turnieren verweigert, offenbar unrealistischer Konditionen wegen. Sie wollten dieser Tage mit dem ITTF über das weitere Vorgehen verhandeln. „Da ist noch sehr viel offen“, sagte im Vorfeld ITTF-Präsident Thomas Weikert auf Anfrage unserer Redaktion. Der Limburger Rechtsanwalt war zuvor Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes, der zum Widerstand gegen das WTT-Projekt aufgerufen hat.

„Wir sehen schon das Risiko, dass damit die europäischen Ligen ausbluten könnten“, so Weikert, der von der Entwicklung im eigenen Haus wohl „kalt erwischt“ worden ist. Auch er sieht die WTT-Pläne äußerst skeptisch: „Wir wissen, dass die meisten Spieler ihren Lebensunterhalt nicht durch Preisgelder bestreiten können, sondern in ihren Vereinen verdienen.“

Dieses Einkommen sei sicher, Preisgeld immer abhängig vom Erfolg, pflichtet Neu-Ulms Trainer Dimitrij Mazunov bei. Speziell für die jungen Spieler sei eine starke Liga auch in Zukunft wichtig, betont der Russe. „Wo sollen sie sich sonst entwickeln und Wettkampfpraxis sammeln, so lange sie in der Weltrangliste noch nicht vorne etabliert sind?“

