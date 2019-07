00:03 Uhr

Nicht nur die Niederlage schmerzt den SV Egg

Ein Spieler verletzt sich schwer. Illertissen II kassiert kurz vor Schluss das entscheidende Gegentor

Für den FV Illertissen II und den SV Egg setzte es zu Beginn der neuen Saison in der bayerischen Fußball-Landesliga Niederlagen. Für die Günztaler war allerdings das Spiel in Durach nicht nur wegen des Resultats von 1:3 ganz bitter.

Weil sich Christian Jehle am Samstagvormittag mit einer Mittelohrentzündung abgemeldet hatte, musste Trainer Christian Möller gleich sieben Stammkräfte ersetzen. Am Nachmittag kam es noch schlimmer. Erst gelang Manuel Schropp der 1:2-Anschlusstreffer (70.), drei Minuten später zog sich der 19-Jährige bei einem Zweikampf eine ganz üble Sprunggelenks-Verletzung zu. Die Partie wurde für 30 Minuten unterbrochen und Schropp mit dem Krankenwagen in eine Kemptener Klinik transportiert. Trainer Möller beschrieb die Situation: „Da hätte der Schiedsrichter auch gleich abpfeifen können. Die Mannschaft stand komplett unter Schock.“ Vor allem vor der Pause waren die enormen personellen Probleme seiner Mannschaft bereits anzumerken. Die erste Chance der Hausherren leitete dann zu allem Überfluss auch noch SVE-Schlussmann Christoph Schäffler ein. Der Neuzugang bediente mit einem Fehlpass Durachs Markus Piller und der hatte keine Mühe, aus 25 Metern Entfernung auf 1:0 zu stellen (31.). Ein Ballverlust im Aufbauspiel der Gäste ging dem 2:0 durch Tobias Seger voraus (63.). Der Treffer zum 3:1-Endstand passte ins Bild: Nach Simon Schropps Abwehrversuch landete der Ball im eigenen Kasten (87.).

SV Egg: Schäffler – Mayer, Rauh, Seidel, Fackler (65. Stiegeler) – D. Schropp, S. Schropp, Hölzle, Singer – Schedel, M. Schropp (73. Notz).

TuS Geretsried entwickelt sich zu einem Angstgegner für den FV Illertissen II. Auch im dritten Duell zwischen diesen Mannschaften setzte es für die Vöhlinstädter eine Niederlage. Mit 0:1 fiel diese immerhin knapp aus, ein wirklicher Trost ist dies für den FVI aber natürlich nicht. Die Gästeführung verhinderte zunächst Yannick Egle, der den Ball von der eigenen Torlinie bugsierte (17.). Nun kamen beide Mannschaften zu guten Gelegenheiten. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel erhielt Geretsrieds Kapitän Christoph Herberth nach einem Foulspiel den roten Marschbefehl (48.). Von nun an hatte Illertissen in Überzahl mehr vom Spiel, die beste Möglichkeit vergab Egle aus kürzester Distanz (62.). Co-Trainer Timo Räpple sagte hinterher: „Es war schwerer, den drüber zu schießen statt ins Tor.“ In der Schlussphase kamen die Gäste erst zu einer Kopfballchance (85.), ehe ein Fehler im Spielaufbau der Hausherren die Entscheidung einleitete. Plator Doqaj , erst zwei Minuten zuvor eingewechselt, vollendete den Konter mit dem Tor des Tages (90.). (jürs)

FV Illertissen II: Fendt – Sadrijaj, Bollinger, Egle (63. Jenuwein), Ott – Pangallo, Ph. Strobel, Vihl (71. Buschow), Lorenz (90. Komm) – Hafner, Trautmann.

