Nur kurz in Feierlaune

Tobias Rühle feierte mit dieser Geste seinen Führungstreffer gegen Koblenz. Am Ende gab es nichts mehr zu feiern. Das Unentschieden ist zu wenig für eine Mannschaft, die oben mitspielen will.

Zu wenig Gefahr, zu viele Fehler: Die Ulmer Spatzen müssen mit einem Unentschieden gegen Koblenz leben. Im Kampf um die Tabellenspitze hilft das wenig

Von Gideon Ötinger

Es bleibt dabei: Der SSV Ulm 1846 Fußball kann in dieser Saison in der Regionalliga Südwest keine drei Spiele in Folge gewinnen. Nach den Siegen gegen Elversberg und Walldorf wurde am Mittwochabend mit dem 1:1 gegen Koblenz erneut die Chance auf eine Miniserie vergeben. Vom Spielverlauf wäre die möglich gewesen.

Ulm war wieder einmal die dominierende Mannschaft, machte aber zu viele Fehler. Nach einer guten Chance von Felix Higl traf Tobias Rühle in der 28. Minute zur Führung. Er bekam dabei aber Schützenhilfe vom Koblenzer Verteidiger Christopher Spang, dessen Rückpass zum Torhüter Baboucarr Gayé völlig verunglückte. Rühle nahm den Ball an, umkurvte Gayé und traf zum 1:0. Die Spatzen hatten ihre Gegenspieler im Griff, die es immer mal wieder mit langen Bällen versuchten, sich aber ansonsten auf ihre aggressive Zweikampfführung und die Defensive konzentrierten. Zwei Möglichkeiten hatten sie aber trotzdem, zuerst einen Distanzschuss, den SSV-Torwart Maximilian Reule abwehrte und dann eine gute Gelegenheit, in der wieder Reule im Mittelpunkt stand. Er hatte regelwidrig den Ball nach einem Rückpass von Lennart Stoll im Strafraum mit den Händen aufgenommen und dem Gegner so einen indirekten Freistoß im Sechzehner beschert – ein zutiefst unnötiger Fehler, der den Trainer Holger Bachthaler auf der Ulmer Bank sichtlich erboste. Gut für die Spatzen war immerhin, dass Koblenz aus diesem Freistoß nichts machte. „In der ersten Halbzeit war es ein sehr umkämpftes Spiel. Es war klar, dass viele Zweikämpfe geführt werden würden“, sagte Bachthaler zum ersten Durchgang.

Nach der Halbzeitpause hatte sich sein Team dann offenbar etwas mehr vorgenommen und machte von Beginn an Druck. Das Problem dabei nach Einschätzung von Bachthaler: „Wir haben es in der zweiten Halbzeit versäumt, mehr Chancen herauszuspielen, wobei man auch sagen muss, dass der Gegner gut verteidigt hat.“ Koblenz war giftig in den Zweikämpfen und so recht wussten die Ulmer nicht, was sie dagegen tun sollen. Dazu kam, dass die Rheinland-Pfälzer sich nicht nur auf die Defensive versteiften, sondern durchaus auch mal einen Vorstoß wagten. So wie in der 60. Minute, als Valdrin Mustafa zum 1:1 traf. Seine Gegenspieler hatten es davor nicht geschafft, eine Koblenzer Ballstafette über mehrere Stationen zu unterbinden. Mustafa bekam im Strafraum den Ball und schoss ihn schön aus der Drehung ins untere Eck. Bachthaler war darüber logischerweise wenig erfreut: „Am Ende ist es schwer zu akzeptieren, wenn der Gegner aus einer Aktion mit dem Rücken zum Tor den Ball ins kurze Eck schießt. Solche Aktionen bekommen wir nicht hin, den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen.“

Weil auch in der Folge dicke Gelegenheiten auf beiden Seiten Mangelware waren, blieb es beim Unentschieden, das den Spatzen im Kampf um die Tabellenspitze wenig weiterhilft. Langsam wird das Bild durch die Nachholspiele klarer und die Zahl der absolvierten Partien der Topteams gleicht sich an. Aktuell liegt der SSV Ulm 1846 Fußball mit acht Punkten Abstand auf den Primus Freiburg auf Platz fünf. Freiburg und der FSV Frankfurt spielten am Mittwoch 2:2.

Die Ulmer haben bald Gelegenheit, weiter aufzuschließen. Am Samstag (14 Uhr) tritt das Team in der Ostalb-Arena gegen den VfR Aalen an – wie berichtet dann ohne den ehemaligen Ulmer Stürmer Steffen Kienle, der den Klub kürzlich auf eigenen Wunsch verlassen hat, aufgrund einer Klausel im Ablösevertrag aber nicht gegen sein ehemaliges Team antreten darf.

SSV Ulm 1846 Fußball: Reule – Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts – Sapina, Rochelt, Beck (67. Gabriele) – Higl (67. Heußer), Coban (82. Jann), Rühle.

