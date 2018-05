22.05.2018

Offensiv-Spektakel mit schlechtem Ende Lokalsport

Buch schießt vier Tore, Stuttgart sogar noch eines mehr

Nafi Stuttgart und der TSV Buch lieferten sich in der württembergischen Fußball-Landesliga erneut ein spannendes und torreiches Duell. Nach dem 4:4 in der Hinrunde setzte sich diesmal Stuttgart mit 5:4 durch. Schon in den ersten 20 Minuten sahen die Zuschauer vier Tore. Erdal Koyuncu schoss die Hausherren früh in Front (8.), Beni Jenuwein glich schnell aus (12.). Koyuncu sorgte für die erneute Nafi-Führung (16.), Emre Yildizeli erhöhte zwei Minuten danach sogar auf 3:1. Bis zur Pause hatte der TSV Buch dann Glück, dass er nicht abgeschossen wurde. Unter anderem traf Haris Grahic aus 50 Metern Entfernung nur den Querbalken (39.) und Ali Parhizi den Pfosten (45.). In Halbzeit zwei wurde Buch dann deutlich lebhafter. Manuel Schrapp (54.) und Benjamin Jenuwein (57.) sorgten für den 3:3-Zwischenstand. Weil Daniel Bosnjak umgehend für Stuttgart traf (58.), mussten die Gäste gleich wieder einem Rückstand nachrennen. 20 Minuten später gelang Erdem Akcan das wichtige 5:3. Buch gab nicht auf und kam durch Jenuweins dritten Treffer zum 5:4-Anschluss (86.). Der vermeintliche Ausgleich erneut durch Jenuwein in der Nachspielzeit wurde nicht anerkannt.

TSV Buch: Glassl – R. Salger (70. Negele), Wanner, Zott (82. Staudacher) – Sailer (45. Bolkart), Eichenhofer (82. Paul), Zeh, Amann, Seifert – Schrapp, Jenuwein.

Beim TSV Blaustein kann man mit dem torlosen Unentschieden gegen den TSV Bad Boll gut leben, obwohl ein Dreier möglich gewesen wäre. Marius Veith hatte zunächst Pech, denn der Ball sprang nach seinem Schuss von einem Innenpfosten an den anderen und dann zurück ins Spielfeld (23.). Zudem traf Spielertrainer Michael Passer mit einem 30-Meter-Freistoß den Querbalken (30.). Allerdings mussten die Hausherren auch eine Schrecksekunde überstehen. Nur mit einem tollen Reflex konnte Schlussmann Antonios Antoniadis die Führung des TSV Bad Boll verhindern (27.). In der zweiten Halbzeit tat sich nicht mehr viel. (jürs)

TSV Blaustein: Antoniadis – Kling, M. Passer, Ruckgaber, Fischer – Hinkl, Schmid (87. Schalk), Both, Bihler, Schneider (75. Wörz) – Veith (90. Löhnert).

Themen Folgen