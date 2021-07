Olympische Sommerspiele

14:08 Uhr

Deshalb trägt ein Ulmer Arzt jetzt drei Wochen Trainingsanzug

Plus Dr. Rainer Eckhardt, Ärztlicher Direktor am RKU, ist als Mannschaftsarzt der deutschen Turnerinnen und Turner bei den olympischen Spielen in Tokio dabei.

Von Stephan Schöttl

Seit vergangenen Freitag laufen die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Zum ersten Mal seit über zwölf Jahren sind keine Einzelsportlerinnen und Einzelsportler des SSV Ulm 1846 bei den olympischen Wettkämpfen dabei. Und trotzdem ist Ulm in der japanischen Metropole vertreten: Dr. Rainer Eckhardt, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Integrierte Rehabilitation der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU), ist als Mannschaftsarzt der deutschen Turnerinnen und Turner im Einsatz. Für den Orthopäden und Diplom-Sportlehrer aus Pfuhl sind es die ersten Olympischen Spiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen