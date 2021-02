vor 49 Min.

Partie des SSV Ulm 1846 Fußball gegen RW Koblenz fällt aus

Eine Platzkommission hat sich am Freitagmorgen den Ulmer Kunstrasenplatz angeschaut und entschieden: Darauf kann nicht gespielt werden.

Einige Zeit lang sah es so aus, als sei das Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen RW Koblenz am Samstag in der Regionalliga Südwest eine der wenigen, die trotz des klirrend kalten Wetters stattfinden könne. Doch diese Hoffnung wurde am Freitagmorgen zerschlagen, auch diese Begegnung fällt aus. Zuvor hatte die Liga schon zahlreiche Begegnungen des Wochenendes abgesagt. Eine Platzkommission hatte den Kunstrasen am Ulmer Donaustadion für unbespielbar erklärt.

Für die Ulmer Spatzen ist es die zweite Absage kurz hintereinander, am Donnerstag war schon die Partie gegen den FSV Frankfurt verlegt worden. Sie hätte eigentlich am 20. Februar stattfinden sollen, wird nun aber erst am 23. März angepfiffen. Allerdings ist dafür nicht das Wetter verantwortlich, sondern ein Corona-Ausbruch bei den Frankfurtern.

