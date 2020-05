vor 22 Min.

Personell hat Illertissen immer noch kein Problem

Aber weil der Verband bei den Amateuren die Saison fortsetzen will, droht das Chaos

Von Pit Meier

Seit Mitte März ist Marco Konrad Trainer des bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen und irgendwann würde der Verein ihn auch gerne öffentlich und offiziell vorstellen – natürlich im Rahmen einer Übungseinheit. Das ist auch mehr als zwei Monate nach der Amtsübernahme des ehemaligen Profis noch nicht möglich, weil die Anlage des FVI wegen der Corona-Krise gesperrt ist. Ansonsten könnte der Verein so etwas locker organisieren, auch wenn er sich wie berichtet zum Ende der Saison von zehn Spielern trennt und mit denen auch im Training nicht mehr rechnet. Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler stellt fest: „So 16 bis 17 Mann haben wir immer noch, ein paar werden wir in den nächsten Tagen dazu holen und am Ende werden es mindestens 22 sein.“

Der FV Illertissen sieht auch die Möglichkeit, durch diesen personellen Umbruch Kosten zu sparen. „Wir müssen das nicht machen, aber wir wollen es“, sagt Bachthaler. Rausgeschmissen wird natürlich niemand. Bei jedem der zehn Spieler, um die es aktuell geht, läuft der Vertrag zum Ende der Saison aus, den einen oder anderen hätte der FVI auch gerne behalten. Aber es gibt eben auch ein berufliches und ein privates Leben. Moritz Nebel beispielsweise lebt in Kaufering und kann zum Training bei seinem neuen Verein TSV Landsberg künftig mit dem Fahrrad fahren, Marco Hahn wohnt in Erbach und wird Co-Trainer in Ehingen, Benedikt Krug hat eine neue Stelle in Augsburg angetreten.

Noch immer weiß man allerdings beim FV Illertissen und bei allen anderen Vereinen in der bayerischen Fußball-Regionalliga nicht, ob und wann es irgendwann weiter geht. Von den 18 Vereinen sind 17 für einen Abbruch der Saison. Beim einzigen Ausreißer handelt es sich dem Vernehmen nach um den FC Memmingen. Dabei würden die Allgäuer eigentlich als Tabellenvorletzter von einer Lösung wie in Württemberg – Aufsteiger, aber keine Absteiger – profitieren. Auf der anderen Seite hofft man vermutlich in Memmingen darauf, dass das lukrative Halbfinalspiel im bayerischen Pokal gegen den TSV 1860 München noch über die Bühne gehen kann. Das ist zwar ein anderer Wettbewerb. Aber ein Abbruch der Saison in der Liga dürfte auch die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs des Pokalwettbewerbs erhöhen.

Die Chefs des bayerischen Verbands (BFV) um Präsident Rainer Koch gelten ohnehin nicht als Freunde eines Abbruchs. Für den kompletten Amateurbereich von der Bayernliga abwärts wurde bereits beschlossen, dass die laufende Saison frühestens ab Anfang September fortgesetzt und beendet wird. Wenn die Regionalliga nun entsprechend dem Wunsch der großen Mehrheit der Vereine abbricht, dann ist das Chaos vorprogrammiert. Im Herbst ginge es demnach in der Regionalliga in die neue Saison, eine Etage tiefer müsste aber erst einmal die alte abgeschlossen werden und Aufsteiger könnte die Bayernliga noch gar nicht stellen. Beim FV Illertissen wäre das Problem sogar ein vereinsinternes: Die erste Mannschaft spielt in der Regionalliga, wo möglicherweise abgebrochen wird. Die zweite spielt in der Landesliga, in der es weiter geht. Bachthalers Hoffnung: „Die Sache mit der Fortsetzung der Saison muss man sich noch einmal überlegen.“

