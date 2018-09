16:50 Uhr

Pfeil-Schütze aus Vöhringen wird Weltmeister in Südkorea Lokalsport

Sergey Kamenskiy von den Vöhringer Pfeil-Schützen hatte schon in Rio 2016 Silber gewonnen. In Südkorea wurde er nun Weltmeister.

Der Schütze Sergey Kamenskiy vom SV Pfeil Vöhringen holt Gold bei der Weltmeisterschaft in Südkorea.

Riesenerfolg für Sergey Kamenskiy vom Luftgewehr-Bundesligateam des SV Pfeil Vöhringen: Bei der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Changwon gewann der Russe den Luftgewehr-Titel in der Zehn-Meter-Disziplin mit 248,4 Punkten vor dem für den Bundesliga-Konkurrenten SSV Kevelaer startenden Kroaten Petar Gorsa (247,5).

Im Finale lag die Vöhringer Nummer eins beim drittletzten Schuss mit 1,4 Ringen vorne. Im vorletzten Durchgang gelangen Kamenskiy 8,9 Ringe und beide Kontrahenten lagen gleichauf. Am Ende erzielte der Russe 10,6 Ringe, während bei Gorsa nur 9,7 Ringe notiert wurden.

Sergey Kamenskiy wird Weltmeister mit dem Luftgewehr

„Ich zittere immer noch, es war ein unglaubliches Finale“, sagte Kamenskiy nach seinem Erfolg. Kamenskiy und Petar Gorsa trafen sich zum ersten Mal bei der WM 2006 und sind gute Freunde geworden. Nun ist der Russe auf dem besten Weg Richtung Olympia 2020. Doch damit nicht genug: Der Pfeil-Schütze, der 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille gewonnen hatte und amtierender Europameister ist, sicherte sich mit der russischen Nationalmannschaft auch noch die Vizeweltmeisterschaft hinter China. Kamenskiy meinte auch, die Bundesligakämpfe und der gute Mannschaftsgeist in Vöhringen würden ihm sehr helfen, bei Top-Wettkämpfen wie Weltcup, Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen Höchstleistungen abzurufen.

Für den Ukrainer Oleh Tsarkov, der in der vergangenen Saison ebenfalls beim SV Pfeil Vöhringen zum Einsatz kam, lief es in Changwon nicht so gut. Er belegte in der Endabrechnung nur Rang 47. (kümm)

Lesen Sie hier: Die gute Form der Pfeil-Schützen hatte sich schon angedeutet.

Themen Folgen