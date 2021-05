Play-offs

Zwei Spieler prägen die Duelle Ratiopharm Ulm gegen Oldenburg

Plus Ulm gegen Oldenburg ist natürlich kein Derby, aber ein Basketball-Klassiker. Zudem ist es ein Duell der großen alten Männer und ein Veteranentreffen

Von Pit Meier

Zwischen beiden Städten liegen fast 700 Kilometer und mehr als sieben Stunden reine Fahrzeit. Ratiopharm Ulm gegen Oldenburg ist also das ziemliche Gegenteil eines Derbys – aber es ist ein Klassiker in den Play-offs der Basketball-Bundesliga. In der Saison 2015/16 stand man sich beispielsweise im Viertelfinale gegenüber, Ulm setzte sich als Siebter der Hauptrunde überraschend mit 3:1 Siegen durch und erreichte später die Endspielserie gegen Bamberg. Die nächste Saison, wieder Ulm gegen Oldenburg, diesmal Halbfinale und hoher Favorit war Ratiopharm Ulm – die Mannschaft, die zuvor mit 27 Siegen am Stück einen Rekord aufgestellt hatte und als Erster der Hauptrunde in die Play-offs eingezogen war. Teil dieser Serie war ein Spiel, das in die Geschichte eingegangen ist: Ulm führt zur Halbzeit mit 27 Punkten, verspielt den Vorsprung komplett, Oldenburg setzt sich in der Verlängerung mit 107:103 durch und kommt schließlich weiter.

