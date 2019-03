vor 3 Min.

Primus FC Illerkirchberg besiegt SG Vöhringen/Illerzell

In der Partie Vöhringen/Illerzell gegen Illerkirchberg kam am Ende Hektik auf, weil Schiedsrichter Ali Oktay (rechts) neun Minuten nachspielen ließ.

Der FC Illerkirchberg zeigt eine gute Leistung beim Verfolger SG Vöhringen/Illerzell. Ein Mann erntet einiges Unverständnis.

Von Oliver August

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Iller meisterte Tabellenführer FC Illerkirchberg auch die Hürde beim schärfsten Verfolger SG Vöhringen/Illerzell souverän. Am Ende stand für die Württemberger ein verdienter 2:1-Erfolg zu Buche.

Auch interessant: So lief der 19. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller.

Vor allem in Durchgang eins zeigte sich der Spitzenreiter sehr strukturiert und diszipliniert und hätte mit einem klaren Vorsprung in die Pause marschieren müssen. In der 6. Minute köpfte der aufgerückte Fabian Knupfer den Ball übers Gehäuse. Zehn Minuten danach hatte sein Teamkollege Benno Grimminger die nächste Gelegenheit. Und dann setzte Knupfer das Leder per Direktabnahme daneben (21.). Ausgangspunkt für die meisten Aktionen seiner Mannschaft war der mit viel Übersicht spielende Kapitän Tobias Wirth. Quasi mit dem Halbzeitpfiff zeigten sich die Einheimischen erstmals vor dem FCI-Gehäuse, doch Michael Heß versäumte den Abschluss (45.).

Kreisliga B Iller: Illerkirchberg besiegt SG Vöhringen/Illerzell

Nach der Pause war die Partie zunächst ausgeglichener, sogar mit der ersten Chance der Hausherren. Doch Gästekeeper Florian Fröhler reagierte beim Schuss von Maximilian Mahler prächtig (56.). Praktisch im Gegenzug ging Illerkirchberg in Führung. Wieder war es Wirth, der Siegfried Gäble wunderbar bediente und dieser vollendete zum 1:0 für seine Farben (58.). Neun Minuten später gelang Abwehrrecke Tobias Mair per Kopf die vermeintliche Entscheidung zum 2:0 (67.). Der Torjubel war kaum verhallt, da stand es plötzlich nur noch 2:1, weil Simon Schontner traf (71.). Doch ein spürbarer Ruck und ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage war nicht spürbar.

So hatte die Gästeabwehr um die sehr aufmerksamen Knupfer und Mair kaum Mühe, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Im Gegenteil: Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Mario Maunz noch die Chance, auf 3:1 zu stellen (89.). Hektik kam noch einmal auf, weil der Unparteiische Ali Oktay unerklärlicherweise gleich neun Minuten nachspielen ließ. Alles in allem waren die Mittel der Gastgeber gestern Nachmittag zu limitiert, um den Tabellenführer ernsthaft ins Wanken zu bringen. Ähnlich sahen es nachher auch beide Trainer. SG-Coach Patrick Daikeler: „Der Sieg für Illerkirchberg geht absolut in Ordnung. Wir waren einfach nicht zwingend genug.“ Sein Gegenüber Selim Cicek bilanzierte: „Ich bin ganz stolz auf meine Mannschaft. Es war eine richtig gute Partie meiner Jungs.“

Themen Folgen