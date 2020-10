vor 18 Min.

Punktspielpremiere für Illertissens Trainer Marco Konrad

Seit März ist FV Illertissens Trainer im Amt, auf eine Partie in der Liga musste er aber lange warten. An diesem Wochenende ist es so weit.

Von Hermann Schiller

Nach zwei Ligapokalspielen und zuletzt einem spielfreien Wochenende steht dem Fußball-Regionalligisten FV Illertissen am Samstag das erste Punktspiel bevor. Beim TSV Aubstadt geht es für die Illertisser erstmals nach der Corona-Unterbrechung um Punkte.

Der Aufsteiger Aubstadt ist derzeit Tabellensiebter, hat bereits 33 Punkte auf seinem Konto und kann unbeschwert ins Spiel gehen. Auch beim TSV – wie eigentlich bei nahezu allen Vereinen – gab es große Änderungen im Kader. Sieben Spieler kehrten dem Verein den Rücken, zehn Neuzugänge kamen dazu. Ein Zeichen, dass sich die Unterfranken mit dem bisher Erreichten keineswegs zufrieden geben. Mit Victor Kleinhenz , erst 29 Jahre alt, arbeitet dort ein junger und ehrgeiziger Trainer an der Seitenlinie. Er konnte sich bisher auf die Heimstärke seiner Mannschaft verlassen, die von zehn Partien auf dem eigenen Platz nur eine verloren hat.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen trifft auf den TSV Aubstadt

Also eine ganz schwere Aufgabe für die Illertisser und Trainer Marco Konrad. Für ihn hat die Begegnung Premierencharakter, denn er konnte seit seinem Amtsantritt noch kein Punktspiel des FVI betreuen. Einerseits hatte er durch die siebenmonatige Zwangspause genügend Gelegenheit, die Mannschaft kennenzulernen, ihre Stärken und Schwächen zu analysieren. „Die Jungs ziehen alle prima mit, das freut mich sehr“, lobt Konrad seine Spieler. Eine besondere Taktik für das Spiel gebe es nicht, er sei sich aber sicher: wenn seine Mannschaft als Team funktioniere, sei sie nicht ganz leicht zu schlagen.

Für den Illertisser Trainer steht außer Frage, dass er und sein Team auf keinen Fall mit leeren Händen aus Aubstadt zurückkehren wollen. Zumal er personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Die Rekonvaleszenten Marco Gölz, Natsuhiko Watanabe, Daniel Dewein und Marius Wegmann konnten das komplette Trainingsprogramm absolvieren. Auch Philipp Boyer hat seine Schulterverletzung auskuriert. „Da sind jetzt Härtefälle angesagt“, ist sich Marco Konrad sicher. „Aber wir werden alle noch brauchen und müssen langfristig denken.“

