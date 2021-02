vor 3 Min.

Ratiopharm Ulm besiegt den MBC mit virtuellen Fans im Rücken

Hinter den Spielerbänken waren am Samstag in der Neu-Ulmer Arena Videowände mit Fotos und Clips der Ulmer Fans aufgebaut.

Die Ulmer Bundesliga-Basketballer besiegen den MBC aus Weißenfels deutlich – mit ungewöhnlicher Unterstützung. Neuzugang Clark darf nur zuschauen.

Von Gideon Ötinger

Wahrscheinlich hätten die Ulmer Basketballer den MBC aus Weißenfels am Samstagabend auch ohne die neue Fan-Aktion in der Ratiopharm-Arena besiegt, geschadet hat sie beim deutlichen 102:73-Erfolg aber offenbar auch nicht. Der Bundesligist hatte unter der Woche seine Fans gebeten, für einen Geldbetrag ihrer Wahl einen Platz auf zwei Videowänden zu ergattern, die hinter die Bänke der beiden Teams aufgestellt wurden. Aus jeweils zwölf rechteckigen Bildern bestanden die und zeigten während des Spiels Fotos der Ulmer Anhänger, beim Korberfolg wurden Videos von jubelnden Fans eingeblendet. Das war optisch zwar nicht ganz so beeindruckend wie es die nordamerikanische Liga NBA vorgemacht hatte, ein netter Kontrast zur vereinsamten Tribüne war es aber allemal.

Ausschlaggebend für den Heimerfolg der Ulmer war die Leistung in den ersten beiden Vierteln. Ulm verteidigte stark und ließ den Ball in der Offensive gut laufen. Wieder verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic so gute Wurfpositionen, was in Halbzeit eins in einer starken Dreierquote von 60 Prozent resultierte. Zur großen Pause führte Ulm bereits mit 60:29, der MBC war total überfordert, profitierte dann aber davon, dass seine Gastgeber im dritten Viertel einige Gänge zurückschalteten.

Basketball-Bundesliga: Cameron Clark muss auf ersten Einsatz warten

In dieser Bundesliga-Saison ist es ein fast schon typisches Verhalten der Ulmer Basketballer, dass sie nach der Pause einiges an Konzentration zu verlieren scheinen und ihrem Gegner damit einen großen Gefallen tun. Im Fall des MBC war dieser große Gefallen jedoch immer noch zu klein und so konnten es die Weißenfelser auch nicht nutzen, dass sie das dritte Viertel mit 14 Punkten Vorsprung (29:15) für sich entschieden. „Wir konnten das verschmerzen“, sagte Ulms Kapitän Per Günther nach dem Spiel gegenüber Magenta Sport. „Auch, wenn es immer etwas ärgert, wenn man ein Viertel mit 14 Punkten verliert.“ Günther machte ein starkes Spiel und war mit 16 Punkten der erfolgreichste Ulmer Werfer und mit sechs Assists auch der beste Vorlagengeber.

Trotzdem war der Erfolg vor allem eine Teamleistung, „24 Assists bei 30 getroffenen Würfen sagen viel über unsere Leistung aus“, erklärte Trainer Jaka Lakovic. Ulms Neuzugang Cameron Clark stand im Kader, spielte aber nicht. Er befinde sich noch im „Anpassungsprozess“, sagte Lakovic.

Beste Ulmer Werfer: Günther (16 Punkte), Klepeisz (14), Conger, Obst (je 12).

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen