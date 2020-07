10:25 Uhr

Ratiopharm Ulm präsentiert gleich zwei Neue: Troy Caupain und Isaiah Wilkins

Auf den Ausländerpositionen bei Ratiopharm Ulm tut sich was: Nach Thomas Klepeisz hat das Team zwei weitere Neue präsentiert.

Von Gideon Ötinger

Der Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat am Freitagvormittag gleich zwei Neuzugänge bekannt gegeben: Die US-Amerikaner Troy Caupain (24) und Isaiah Wilkins (24) sind nach Thomas Klepeisz die nächsten beiden Verpflichtungen auf den Ausländerpositionen.

Der Point Guard Caupain kommt offiziell vom belgischen Team Oostende, allerdings war er im Februar erst kurz vor Corona und dem folgenden Saisonabbruch nach Belgien gewechselt. Zuvor agierte er als Spielmacher für das israelische Team Hapoel Unet Holon. Mit beiden Mannschaften spielte er in der Champions League. Bei Ratiopharm Ulm wird er die Lücke schließen, die Tyler Harvey als Point Guard hinterlassen hat. Er verließ Ulm kürzlich und heuerte in Australien an. Weil Ratiopharm Ulm mit Klepeisz ebenfalls einen Guard verpflichtet hat, ist das Team auch auf den sehr wahrscheinlichen Weggang von Killian Hayes vorbereitet.

Zwei Neuzugänge für Ratiopharm Ulm

Der 2,03 Meter große Isaiah Wilkins ist als Forward auf dem Parkett zuhause - auf der Position hatte es zuletzt in Ulm einige Abgänge gegeben: Derek Willis und Seth Hinrichs haben den Klub verlassen, genau wie Gavin Schilling. "Er ist ein sehr starker Verteidiger und soll die Lücke auf der Forward-Position nach dem Abgang von Gavin Schilling schließen“, sagt Sportdirektor Thorsten Leibenath in einer Pressemitteilung. Wilkins wechselt vom polnischen Erstligisten Polpharma Starogard Gdanski an die Donau.

„Beide Spieler haben bereits am College gezeigt, dass sie ein Team anführen können. Troy hat dabei seine Stärken am offensiven Ende des Feldes, Isaiah am defensiven", sagt Geschäftsführer Thomas Stoll. "Auch wenn sie nochkeine Erfahrung auf Eurocup-Level gesammelt haben, wollen beide hier den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen.“ Beide Spieler sollen zum Trainingsauftakt am 21. August in Ulm sein.

