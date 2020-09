vor 52 Min.

Ratiopharm Ulm spielt im Eurocup und Basketball-Deutschland schaut zu

So ein Bild ist auf absehbare Zeit nicht vorstellbar. Aber immerhin: Ein paar Zuschauer dürfen am kommenden Mittwoch wieder in die Ratiopharm-Arena.

Plus Ulm gegen Mornar Bar ist sportlich kein Brüller. Aber es ist nach langer Zeit das erste Spiel in Deutschland mit Besuchern – und deshalb ein Experiment mit Signalwirkung.

Von Pit Meier

Man kann davon ausgehen, dass Basketball-Deutschland sicher und die Vertreter anderer Hallensportarten sehr wahrscheinlich zuschauen, wenn Ratiopharm Ulm am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) im Eurocup gegen Mornar Bar spielt. Was nicht an der sportlichen Bedeutung dieser Partie und der Qualität des Gegners liegt. Das Internet-Lexikon Wikipedia schreibt über die Mannschaft aus Montenegro lapidar: „Erst 1974 gegründet kann die Basketballmannschaft des Vereins keine besonderen Erfolge vorweisen.“ Aber Ulm gegen Mornar Bar, das ist nach langer Zeit wieder Basketball vor Zuschauern und somit ein spannendes Experiment, dessen Ergebnisse Signalwirkung haben dürften.

Ratiopharm Ulm spielt als einzige Mannschaft der deutschen Bundesliga im Eurocup und startet deswegen früher als alle anderen Vereine in die Saison. Ulm gegen Mornar Bar ist also das erste Basketballspiel auf deutschem Boden und das erste vor Zuschauern seit dem 8. März. An diesem Sonntag im Frühjahr hat Ulm vor 6000 Besuchern in der Ratiopharm-Arena gegen Ludwigsburg gespielt (und mit 76:94 verloren), auch ein paar andere Vereine waren noch beschäftigt. Anschließend kam der Lockdown.

An 6000 Zuschauer ist natürlich in der Corona-Pandemie und angesichts wieder steigender Infektionszahlen nicht zu denken. Hallensportler dürfen 20 Prozent ihrer Kapazitäten ausreizen, in der Ratiopharm-Arena sind also 1200 Besucher zugelassen. Für die gilt ein inzwischen detailliert ausgearbeitetes Hygienekonzept, Grundlage für dessen Einhaltung ist das Buchungssystem, das automatisch die Abstandsregelung berücksichtigt und es Familien ermöglicht, zusammen zu sitzen. Zum Zug kommen Fans, die eine Dauerkarte für die vergangene Saison hatten und auch eine für die neue wollen. Die bekommen vom Verein Zugang zu einem neuen Ticketsystem und können an diesem Samstag von 18 Uhr an maximal vier Karten bestellen. Der Ulmer Geschäftsführer Andreas Oettel verspricht: „Sollten Abonnenten aufgrund der hohen Ticketnachfrage nicht zum Zuge kommen, finden wir Lösungen, um sie bei einem der nächsten Eurocup-Partien zu berücksichtigen.“

Basketball: 1200 Zuschauer dürfen zum Eurocup in die Ratiopharm-Arena

Vor Ort gibt es dann am Mittwoch vier verschiedene Eingänge in die Arena, zudem werden der aktive und der passive Bereich streng voneinander getrennt. Es gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht, am Sitzplatz darf der Mund- und Nasenschutz abgenommen werden. Das klingt alles sehr kompliziert, es erfordert mit Sicherheit eine Menge an Planung und logistischer Vorleistung. Oettel bestätigt „Das erste Spiel ist auch für uns in vielerlei Hinsicht ein Test.“ Etwa für das Pokal-Wochenende am 24. und 25. Oktober und natürlich für die Bundesliga-Saison, in der Ratiopharm Ulm seine Heimpremiere am 14. November gegen Bayreuth feiert. Das Publikumsinteresse dürfte dann jeweils ungleich größer sein als an einem Eurocup-Spiel gegen eine Mannschaft aus Montenegro, vor Corona wäre die Ratiopharm-Arena mit Sicherheit ausverkauft gewesen.

Andreas Oettel gehört nun aber – anders als die heftig jammernden Kollegen in der Eishockey-Profiliga DEL – nicht zu den Sportmanagern, die sich ständig über Beschränkungen und dadurch fehlende Einnahmen beklagen. Ratiopharm Ulm hat früh auf die wirtschaftlichen Herausforderungen der Pandemie reagiert. Verträge mit amerikanischen Spielern wurden aufgelöst, der um 30 bis 40 Prozent reduzierte Etat für die kommende Saison wurde fast ohne Zuschauereinnahmen errechnet. Bei der Eröffnung des Orange-Campus am vergangenen Freitag sagte Oettel in einem Gespräch mit unserer Zeitung noch einmal, dass er die von der Politik jetzt erlaubten 20 Prozent als Fortschritt sieht: „Ich freue mich über jeden einzelnen Besucher, den wir wieder in die Halle lassen dürfen.“ An die Adresse der Eishockey-Funktionäre: „Ich bezweifle, dass die sich und uns allen einen Dienst erweisen. Ein bisschen Demut steht uns Vertretern des Profisports in der Pandemie gut zu Gesicht.“

