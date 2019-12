10:50 Uhr

Ratiopharm Ulm spielt im Pokal in der Arena

Für die Basketballer bahnt sich eine perfekte Lösung an. Die eigentlich an diesem Wochenende geplante Messe wird wohl verschoben

Von Pit Meier

Im Kampf um das Heimrecht im Halbfinale des deutschen Basketball-Pokals bahnt sich offensichtlich eine für Ratiopharm Ulm perfekte Lösung an: Wie unsere Zeitung aus zuverlässiger Quelle erfahren hat, spielen die Ulmer doch am 12. Januar in der Ratiopharm-Arena gegen Oldenburg. Die für dieses Wochenende eigentlich in der Arena geplante Bau- und Immobilienmesse wird auf Anfang Februar verschoben. Mit einer offiziellen Bestätigung wird gegen Mittag gerechnet.

