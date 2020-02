vor 23 Min.

Ratiopharm Ulm verpflichtet Ersatz für Zoran Dragic

Archie Goodwin heißt der Mann, der die Lücke bei Ratiopharm Ulm, die Zoran Dragic hinterlassen hat, schließen soll. Er hat 165 NBA-Spiele auf dem Konto.

Von Gideon Ötinger

Ratiopharm Ulm hat einen Nachfolger für seinen abgewanderten Topscorer Zoran Dragic gefunden. Nachdem das türkische Sportportal Ribaund am Donnerstagmittag schon den Wechsel gemeldet hatte, zogen die Ulmer Basketballer am Abend nach und bestätigten den Transfer: Archie Goodwin wechselt vom türkischen Klub ITÜ BK Istanbul an die Donau. In Ulm ist er schon, den Medizincheck absolviert hat er auch und so dürfte einem Einsatz am Sonntag gegen Bonn nichts im Wege stehen. Er erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Goodwin ist 25 Jahre alt, 1,96 Meter groß und kann sowohl als Guard- als auch als Small Forward auflaufen. „Archie Goodwin ist ein sehr athletischer Spieler, der uns mit seiner Fähigkeit, den Ring zu attackieren, helfen wird“, zitierten die Ulmer ihren Trainer Jaka Lakovic in einer Mitteilung. Lakovic lobt auch die Defensivfähigkeiten des US-Amerikaners. Dessen Vita liest sich beeindruckend. 165 Mal stand er in einer NBA-Partie auf dem Feld, er spielte für drei Klubs der nordamerikanischen Profiliga: für die Phoenix Suns (übrigens zusammen mit Zoran Dragic), die New Orleans Pelicans und die Brooklyn Nets. Auf seine neue Aufgabe in der Bundesliga freut er sich: „Was auch immer es ist, ich versuche es der Mannschaft zu geben: Rebounds, Defense, Hustle Plays. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mich in der deutschen Liga beweisen zu können, und will alles tun, um der Mannschaft zu helfen.“

Hilfe können die Ulmer durchaus gebrauchen, denn durch Dragic' Wechsel zu Baskonia verließ nicht nur der beste Ulmer Scorer das Team, sondern auch der erfolgreichste Schütze der ganzen Bundesliga. Nach dem Transfer hatte Sportdirektor Thorsten Leibenath schon angekündigt, dass es einen baldigen Ersatz geben würde. Dieser Ersatz wird bei den Donaustädtern die Rückennummer 20 tragen. Jaka Lakovic hat einen Auftrag für ihn: „Das Wichtigste ist, dass er bereit ist, seine Rolle in der Mannschaft zu finden.“

